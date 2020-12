VIDEO: Wuhan, epicentro de Covid-19, celebra Año Nuevo sin sana distancia

Un año después de que China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la detección de una rara neumonía en la ciudad de Wuhan, la ciudad continúa con su vida normal y sus residentes se reunieron para celebrar Año Nuevo sin sana distancia.

Te puede interesar:

Covid-19 no desaparecerá con vacunas: OMS

En las imágenes que circulan en redes sociales, se puede apreciar a cientos de personas, algunas sin mascarillas y otros con cubrebocas, esperando el conteo regresivo.

La ciudad de Wuhan vivió su festejo sin sana distancia, pero al parecer algunos ciudadanos viven su vida normal, porque ya no hay casos de Covid-19 en la ciudad china.

No hay casos ya en Wuhan, no hace falta. Pero mucha gente la lleva por precaución, porque si algo nos ha enseñado el virus es que no te puedes confiar. Aquí, en la ciudad, no queremos volver a meter la pata”, dice Xue, uno de los jóvenes que asistió al concierto de fin de año.

Residentes de Wuhan, China, se reúnen para celebrar el Año Nuevo 2021 🎆🇨🇳 https://t.co/WYOOzVzn3O — Reuters Latam (@ReutersLatam) December 31, 2020

De acuerdo con el joven, el reciente estudio del Centro de Control de Enfermedades (CDC) el 4,4% de los habitantes de Wuhan presentan anticuerpos del coronavirus, refleja que, “teniendo en cuenta que la ciudad tiene 11 millones de habitantes supondría que medio millón se infectó".

La población de Wuhan se ve optimista ante el coronavirus, pues resaltan que las autoridades locales ya están vacunando contra Covid-19, aunque de momento solo entre grupos considerados de riesgo.

Te puede interesar:

AMLO plantea consultar a mujeres sobre la despenalización del aborto

Durante las celebraciones de Año Nuevo, Wuhan rindió un homenaje a Li Wenliang, el oftalmólogo que, justo ahora hace un año, fue reprendido por la Policía local tras alertar a sus colegas de que en el hospital donde trabajaba había un grupo de enfermos con síntomas de una neumonía similar a la del SARS.