Venezuela logra récord Guinness: mayor agrupación folclórica del Mundo

Venezuela logró romper el récord Guinness con la agrupación folclórica más grande del mundo que se presentó en Maracaibo, la segunda ciudad en importancia de la "Nación Bolivariana".

El anuncio del récord fue efectuado durante una transmisión por internet que contó con un representante del récord Guinness, además del alcalde de la ciudad, Rafael Ramírez.

Durante cinco minutos y 40 segundos, un total de 416 músicos interpretaron de forma coordinada, la gaita Reina Morena, un género musical del estado Zulia, en una plaza pública ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la principal iglesia de la ciudad de Maracaibo.

Argenis Sánchez, integrante y organizador de la agrupación señaló que: "Niños, adolescentes, grupos profesionales formamos un equipo grandioso". En una alusión a la virgen de Chiquinquirá, Sánchez también señaló que: "Escogimos un tema dedicado a la virgen además de otros temas representativos y el pueblo lo ha disfrutado".

#AHORA OFICIAL: La GAITA ZULIANA obtiene el RÉCORD GUINNESS a la banda de música folclórica más grande del MUNDO con 414 gaiteros. Maracaibo y el Zulia acaban de hacer HISTORIA un 8 de noviembre, en el Día del GAITERO. Que viva MARACAIBO y la LA CHINITA. pic.twitter.com/eZbLPFWhsO — Rafaelangel Andrés Galicia (@anegalicia) November 9, 2022

Zulianos conquistan el Record Guinness de la Gaita en Maracaibo

Alfredo Arista fue el juez representante de Guinness World Records, quien junto con 10 observadores certificaron vía internet que en Maracaibo se lograron reunir las condiciones para "banda folclórica venezolana más grande del mundo".

El veredicto de récord Guinness fue celebrado en horas de la noche (8 de noviembre de 2022) con fuegos artificiales y la algarabía de cientos de asistentes que estaban en las calles cercanas a la iglesia para ver el récord Guinness mayor agrupación folclórica Mundo.



Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo:

to es histórico, es orgullo y es nuestro... Esto es alimento para el espíritu y el alma del venezolano.

En noviembre del año 2021, el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela también logró el récord Guinness a la orquesta más grande del mundo con 8 mil 573 músicos. En aquella ocasión, los músicos interpretaron por más de cinco minutos una pieza clásica, La Marcha Eslava de Piotr Tchaikovsky.

Cabe recordar que el récord Guinness anterior de una agrupación folclórica fue de tan solo 250 músicos aunque Guinness no precisó mayores detalles de ese grupo.