Mujer pierde un diente y sufre FUERTE golpe en la cabeza al caerle un ventilador cuando estaba en misa en Paraguay

Un momento de oración terminó en emergencia dentro de la iglesia San Lorenzo, ubicada en el municipio de Ñemby, Paraguay. Sonia Elizabeth Contreras de Alvarenga, de 42 años de edad, resultó lesionada la noche del incidente luego de que un ventilador de techo se desprendiera y le pegara directamente en la cabeza.

El ventilador estaba colocado en una estructura y cayó directamente sobre ella mientras participaba en una misa. A consecuencia del impacto, la mujer sufrió un corte en la cabeza y la pérdida de una pieza dental.

La mujer perdió un diente tras caerle un ventilador encima

Pese a la gravedad del golpe y el susto entre los asistentes al templo, Sonia se encuentra fuera de peligro y logró ser estabilizada tras recibir atención médica inmediata en el lugar. La propia víctima y su pareja calificaron lo sucedido como una "desgracia con suerte", debido a las circunstancias previas al accidente.

Según relató la afectada, minutos antes del colapso del aparato, una madre que sostenía a su bebé le había cedido un espacio en la banca, movimiento que evitó que el ventilador impactara sobre la menor o su madre.

La asistencia médica se dio de forma instantánea debido a que una doctora que se encontraba sentada justo detrás de Sonia en la iglesia intervino para contener la hemorragia y evaluar sus signos vitales.

Poco después, elementos de los Bomberos Voluntarios de Ñemby acudieron al recinto religioso para brindarle los primeros auxilios y completar su atención. A pesar de las heridas sufridas, la feligrés agradeció que el hecho no pasara a mayores.

