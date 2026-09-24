No hay ni agua en los baños: Rocío Nahle gasta 38 mdp en conciertos y hospitales en Veracruz tienen graves carencias

El régimen morenista de Rocío Nahle García destinó 36 millones 859 mil 114 pesos al Festival del Mar en Coatzacoalcos, de acuerdo con información del portal de Transparencia. Mientras tanto, habitantes de Veracruz denuncian deficiencias en hospitales, problemas de inseguridad y falta de condiciones adecuadas para estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana.

Crisis en hospitales de Veracruz: familiares denuncian falta de espacios e insumos

Los reclamos se concentran en las condiciones que enfrentan los familiares de personas hospitalizadas, quienes permanecen en el exterior de los centros médicos mientras esperan información sobre sus seres queridos. Los afectados señalan que deben soportar el sol, la lluvia y la falta de servicios básicos, además de exponerse a situaciones de inseguridad, como declaró a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias Olga Urrutia, habitante de Agua Dulce.

Según el Congreso local, la Secretaría de Salud estatal cuenta con un presupuesto de 12 mil millones 408 mil 208 pesos. Sin embargo, familiares de pacientes aseguran que los recursos no se reflejan en espacios dignos para quienes permanecen afuera de los hospitales.

🚨 ¿Millones en redes mientras los hospitales sufren desabasto?



💸 El sector salud gastó más de 11.2 millones de pesos en publicidad digital en solo tres meses con el IMSS a la cabeza mientras faltan camas, jeringas y medicamentos. Aunque justifican que es prevención, gran parte… pic.twitter.com/0bJ6jO2WaQ — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) September 24, 2026

“¡Nada que los pueda proteger de la lluvia, del sol, no hay ni bancas para las personas que vienen a estar con sus familiares!”, señaló Isabel Rodríguez, habitante de Coatzacoalcos.

Los familiares también pidieron a las autoridades atender las condiciones de seguridad y habilitar un espacio para quienes esperan información sobre los pacientes hospitalizados. Omar Leyva explicó que las personas pueden pasar la noche en el exterior sin protección y sin servicios básicos, ya que “no hay baños”, por lo que exigió a la gobernadora Nahle García que haga algo por dichos espacios para los familiares de pacientes.

Carencias e infraestructura deficiente en la Universidad Veracruzana

El reclamo hacia la administración de Rocío Nahle también alcanza al sector educativo. Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, en el municipio de Camerino Z. Mendoza, señalaron deficiencias en las instalaciones donde deben prepararse.

Las denuncias incluyen aulas sin bancas ni sillas, ventanas rotas, falta de insumos en los laboratorios y baños sin agua, papel sanitario ni jabón. También reportaron puertas deterioradas que representan otra de las carencias dentro del plantel, afirmó Selene Grau, estudiante de Medicina de la Universidad Veracruzana.