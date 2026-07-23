¿Elecciones 2027 en riesgo? Moreira acusa que el INE busca “asfixiar” al PRI tras la llegada de nuevos partidos

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, lanzó una fuerte crítica contra el Instituto Nacional Electoral (INE) al asegurar que la reducción del presupuesto para los partidos políticos representa un intento por debilitar a la oposición.

Morena busca debilitar la democracia: Moreira

El legislador sostuvo que la decisión, derivada del registro de dos nuevas fuerzas políticas nacionales que recientemente fueron agregadas terminará por afectar la competencia democrática rumbo a las elecciones de 2027.

"Yo pienso que en la situación en la que está avanzando este gobierno le conviene asfixiar a los partidos políticos, a las instituciones políticas, porque saben que pues somos opositores y debería haber un espacio para que se aumentara el presupuesto del INE, no solamente para que los partidos puedan realizar su función, que es de interés público, sino para que en el 27 tengamos la certeza que va a haber elecciones limpias", indicó.

Moreira fue más allá al señalar que, a su juicio, Morena busca debilitar las instituciones democráticas mediante decisiones que calificó como populistas.

"Morena le apuesta a debilitar la democracia y va a buscar pretextos y posiciones populistas para hacerlo, tal y como sucede en Nicaragua".

El coordinador de los diputados del @PRI_Nacional, Rubén Moreira (@rubAenmoreiravdz) dijo que el @INEMexico busca ahogarlos financieramente al decidir reducir su presupuesto a partir del registro de dos nuevos partidos políticos.



También, indicó que @PartidoMorenaMx le apuesta… pic.twitter.com/sKej8g0rFZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

El INE también prepara reglas para procesos internos adelantados

Mientras incorpora a los nuevos partidos, el Consejo General del INE también tiene previsto discutir los lineamientos para fiscalizar los procesos internos que los partidos realizan antes del inicio formal de las precampañas.

La propuesta busca establecer reglas de supervisión para las actividades anticipadas que diversas fuerzas políticas ya comenzaron con miras a definir a sus posibles candidatos a las gubernaturas que estarán en disputa durante las elecciones de 2027.

Inicia Paz con sanciones

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa por 135 mil pesos a ahora partido PAZ, luego de comprobarse el otorgamiento de dádivas a personas que se afiliaron a su organización, durante el proceso para obtener el registro como partido.

Según los testimonios, recabados por la autoridad electoral, el PAZ otorgó despensas como incentivo en dos asambleas distritales realizadas en Jalisco.

Morena pide investigar el financiamiento de Somos México

En paralelo, el nacimiento de Somos México también quedó en el centro del debate político por los señalamientos realizados desde Morena.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, afirmó que el dinero que presuntamente obtuvo Ernesto Ruffo Appel mediante el supuesto delito de huachicol podría haber terminado financiando al nuevo partido, por lo que consideró que esa posibilidad debe ser investigada.

El senador sostuvo que las acusaciones contra el exgobernador de Baja California involucran presuntos delitos como contrabando de combustibles, falsificación de documentos oficiales para la obtención de permisos, fraude por importación de derivados, además de evasión y elusión fiscal.

