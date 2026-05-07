La lista negra del narco en México: estados más golpeados por cárteles ¿Quién gobierna en ellos?

Hay varios gobernadores que saben que su nombre está en la tómbola y están diseñando un “plan B” o hasta un “plan C” en caso de que, en los próximos días, su nombre esté en una solicitud de extradición de Estados Unidos.

En Polymarket ya hay apuestas de cuándo podrían eventualmente los comandos de Estados Unidos llevarse a un político mexicano. Así de abierta es la percepción sobre la política en México.

Seis cárteles mexicanos son declarados como terroristas

Son seis de los 80 cárteles que operan en México los que son considerados como terroristas. No sabemos quién sigue.

Lo que sí podemos hacer es voltear a los estados que son zonas de influencia de los cárteles declarados como terroristas por Estados Unidos.

¿Dónde operan los cárteles mexicanos? Ubicación y políticos que gobiernan ahí

El Cártel de Sinaloa, además de su estado de origen, tiene mucha fuerza en Sonora, Baja California y Baja California Sur.

Estas entidades son gobernadas por Alfonso Durazo, Marina del Pilar Ávila, a quien ya le quitaron la visa, y Víctor Manuel Castro, íntimo amigo de Rubén Rocha Moya y que hace unos días demandaba que Estados Unidos le bajara dos rayitas.

Sinaloa tiene un puente con Tamaulipas, un estado morenista que es base de dos de los cárteles designados como terroristas en Estados Unidos.

El Cártel del Golfo, que controla Matamoros y Reynosa y el Cártel del Noreste, surgido de una parte de Los Zetas y que tiene como bastión a Nuevo Laredo.

Tembién está el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que tiene influencia en todo el país a través de un supuesto esquema de franquicias.

El control y expansión del crimen organizado

La reciente detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, alto mando del CJNG, atrajo la atención sobre Nayarit, gobernado por Miguel Ángel Navarro Quintero.

En Colima, estado gobernado por la también morenista Indira Vizcaíno, se reveló a través de Guacamaya Leaks que las operaciones criminales están controladas por el Cártel Jalisco.

Eso hace recordar el caso de Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, grupo afín al Cártel Jalisco.

Las otras dos organizaciones consideradas como terroristas son La Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Operan en Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla; el Estado de México, con Delfina Gómez; y Guerrero, con Evelyn Salgado.

Las denuncias van desde el tráfico de drogas hasta los robos en carreteras y las extorsiones a productores de limón y aguacate.

De Michoacán también son el senador morenista Raúl Morón, el exgobernador Leonel Godoy y el exalcalde Ignacio Campos.

Ellos fueron denunciados por el asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y ahora se pide que sean investigados por su muerte.

Su viuda, Grecia Quiroz, dijo que ojalá Manzo hubiera tenido tanta protección como Rocha Moya.

El anuncio del fiscal de Estados Unidos está hecho y es probable que en los próximos días o la siguiente semana se registre otra hecatombe política.