Victoria Salcedo, la modelo sin brazos que desea ganar Miss Ecuador

Victoria Salcedo tiene 25 años y desea convertirse en la nueva Miss Ecuador, sin que su cuerpo sea un impedimento, pues la joven sufrió un accidente que la dejó sin brazos y sin una pierna.

Esta joven es una de las 22 candidatas en el certamen de belleza ecuatoriano, a través del cual desea dar un ejemplo de igualdad y fortaleza para superar cualquier dificultad, como ella lo hizo el día que perdió sus extremidades.

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Según medios locales, fue hace 20 años cuando a Victoria Salcedo le amputaron sus dos brazos y la pierna izquierda, luego de recibir una descarga eléctrica en su casa.

La modelo aprendió a vivir con su discapacidad física y decidió inscribirse al concurso de Miss Ecuador para cumplir otra de sus metas, como lo ha hecho en otras ocasiones.

He aprendido desde muy pequeña a ser, de cierta forma, independiente. Siempre me ha gustado tratar de hacer las cosas por mí misma y lo he logrado.

Aunque al principio pensó que no recibiría el apoyo de las personas, en sus redes sociales los internautas le dejan mensajes de apoyo y muestras de cariño, por lo que se siente confiada de poder ganar el concurso de belleza.

“Siempre podemos hacerlo, solo hay que tomar acción, creérnosla y salir a pelear por lo que queremos”, dijo Victoria Salcedo durante una entrevista con un medio local.

En conversatorios, Victoria Salcedo inspira a otros con su historia de superación

Salcedo también ha participado en algunos conversatorios donde relata cómo ha sido su vida desde que perdió los brazos y una pierna, un suceso que no la detuvo y ha utilizado como ejemplo para ayudar a otras personas.

Afirmó que participar en el certamen es solo una de las experiencias que se ha propuesto disfrutar, pues todavía tiene muchos planes y “una larga vida” para cumplirlos. “Soy una mujer que tiene sueños y que toma acciones para cumplirlos porque nadie más lo hará por mí”, añadió.

Victoria Salcedo fue ganadora en 2018 del concurso “Reina de Loja” y la nombraron como “Ángel Nacional” de la ciudad de Loja. Estudió psicología y actualmente cursa la carrera de comunicación en Guayaquil.

La ganadora del certamen Miss Ecuador se conocerá en septiembre de este año y será la encargada de representar a este país latinoamericano en la próxima edición de Miss Universo.

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