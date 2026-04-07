¿Qué está pasando en Naucalpan? Revelan VIDEO de otro cuerpo abandonado

El muncipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), nuevamente fue escenario de la violencia y el miedo, pues un segundo cuerpo sin vida fue arrojado a la calle como si nada.

Fue hace una semana cuando se supo que una persona muerta fue dejada en el asfalto con normalidad por varios sujetos en la colonia Ahuizotla.

Abandonan otro cuerpo en la calle en Naucalpan | VIDEO

Ahora a través de redes sociales se ha filtrado una grabación en la que se puede observar a sujetos dejar en la vía pública el cuerpo de otra persona.

En esta ocasión, de acuerdo con lo reportado en redes sociales, los hechos ocurrieron en la colonia Loma Bonita este lunes 6 de abril de 2026 a las 04:22 horas.

La escena no cambia mucho a diferencia del primer caso. El modus operandi fue cargar a una persona muerta en una motocicleta y también arrojarla al piso para luego huir.

Los responsables son tres hombres, quienes hasta este momento, no han sido detenidos y de la víctima aún se desconoce las causas de la muerte y su identidad.

Cámara grabó a otros sujetos abandonando cuerpo en Naucalpan

Una cámara grabó el 31 de marzo pasado una escena similar, y aunque los responsables creyeron que nadie los vio, el video de lo que hicieron se difundió en redes sociales.

De acuerdo con el video, a las 04:47 horas, una persona muerta—al parecer un hombre—fue arrojada en la calle General Melcho Múzquiz, entre Avenida Ferrocarriles Nacionales y Calzada de la Naranja, de la colonia Ahuizotla.

Los hombres llegaron en una motocicleta, se orillaron por un momento y bajaron cargando un cuerpo que traían en la moto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación de oficio por estos hechos, pero de los responsables nada se se supo y no hubo detenidos.

Tiran el cuerpo de un hombre en calles de #Naucalpan. Cámara grabó el momento en que dos sujetos así lo abandonaron en la colonia Ahuizotla, @GobNau @PoliciaNau @C5Edomex pic.twitter.com/GItcKpz4FD — Iván Ramírez (@ivanramirez092) April 1, 2026

Policías de CDMX mueven taxi con muertos de CDMX a Naucalpan

No es la primera que vez que en el municipio de Naucalpan, zona colindante con la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México (CDMX), se arrojan o abandonan cuerpos.

Incluso, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueorn grabados en el momento en que alteraron la escena de un crimen.

Los oficiales movieron un taxi en el que había dos hombres asesinados a balazos, pues empujaron la unidad de la alcaldía al municipio de Naucalpan.

Esto deja ver una forma de maquillar las cifras de los delitos en la CDMX, pues los oficiales lo habrían hecho para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigara y no cayera en manos de las autoridades de la CDMX.

La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició las investigaciones correspondientes pues los oficiales no preservaron el lugar.