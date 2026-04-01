VIDEO| Abandonan cuerpo en plena calle en Naucalpan: momento exacto

La violencia en el Estado de México (Edomex) se mantiene y como registro quedó un video que estremeció las redes sociales por la naturalidad con la que fue abandonado una persona muerta en plena calle en el municipio de Naucalpan.

El registro de la grabación muestra que los hechos ocurrieron minutos antes de las cinco de la mañana de este martes 31 de febrero de 2026, según se aprecia en el video.

Graban momento de cuerpo abandonado en la calle en Naucalpan

Los primeros reportes indican que la situación se registró en calles de la colonia Ahuizotla a las 04:47 horas, como se puede observar en la hora que se registró en el video.

El cuerpo de la víctima fue arrojado en la calle General Melcho Múzquiz, entre Avenida Ferrocarriles Nacionales y Calzada de la Naranja.

Todo ocurrió en una calle en la que aparentemente nadie pudo darse cuenta de lo que pasó, pero una cámara logró grabar la escena.

En la calle, donde se aprecian algunos automóviles estacionados, arribó una motocicleta con dos tripulantes a bordo, quienes ser orillan y segundos después, se les observa cargar el cuerpo que traían cargando y después lo tiran al piso para luego huir.

#Naucalpan Abandonan cuerpo en calles de la colonia Ahuizotla.



La madrugada de este martes sujetos que viajaban en moto dejaron el cuerpo de un hombre en plena vía pública.



La @FiscaliaEdomex ya investiga el crimen. #Edomex pic.twitter.com/ycG59AhmxZ — Daniel de Rosas (@danielderosastv) April 1, 2026

Fiscalía de Edomex investiga abandono de cuerpo en Naucalpan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación de oficio por estos hechos, sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Las autoridades trabajan en la búsqueda de los responsables, así como las causas del deceso de la persona, de quien por el momento se desconoce si fue presentaba señales de violencia.

Policías de CDMX empujan taxi con dos muertos a Naucalpan

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron grabados alterando la escena de un doble homicidio en los límites de Ciudad de México (CDMX) y Edomex.

Los oficiales empujaron de la alcaldía Azcapotzalco a Naucalpan un taxi en el que había dos hombres asesinados a balazos

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar disparos, pero el automóvil en donde quedaron fu movido de su ubicación original.

La Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició las investigaciones correspondientes pues los oficiales preservaron el lugar y decidieron empujar el taxi hacia el Edomex.