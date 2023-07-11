VIDEO: Avión pierde el control y se estrella en Somalia durante su aterrizaje

Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un vuelo operado por la aerolínea Halla Airlines, el cual sufrió un aparatoso impacto cuando realizaba un aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio, capital de Somalia. El avión era un tipo Embraer EMB 120 y transportaba a 34 pasajeros, de los cuales todos se encuentran a salvo.

Según confirmó la propia Autoridad de Aviación Civil de Somalia (SCAA) en un comunicado, el accidente del avión ocurrió a las 12:33 horas de este martes 11 de julio, concretamente en la pista 5 del aeropuerto capitalino, donde a pesar de salir con saldo blanco, dieron a conocer que algunos de los usuarios presentaron heridas.

A través de redes sociales se empezó a difundir el video donde se observa el momento en que la aeronave de Halla Airlines pierde el control sobre la pista y se dirige a un costado repleto de tierra y vegetación, donde termina por estrellarse de costado contra una pequeña barda.

El video del avión de Somalia que perdió el control y se estrelló en el aeropuerto de Mogadiscio

"La Autoridad de Aviación Civil de Somalia (SCAA) desea confirmar que una aeronave tipo E120, operada por HALLA AIRLINE, se estrelló en la pista 05 del Aeropuerto Internacional Aden Adde (AAIA) hoy, 11 de julio de 2023, a las 12:23 p. m. hora local", informaron de manera oficial como primer reporte de lo ocurrido.

"La aeronave tenía un total de 34 tripulantes y pasajeros a bordo; no hubo víctimas mortales por el accidente, excepto heridas leves. La SCAA desea reafirmar que el informe preliminar se publicará una vez que concluya la investigación actual", sentenciaron, pues se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas que provocaron este peligroso incidente.

An Halla Airlines Embraer EMB-120 crashes after landing at Aden Adde airport in Mogadishu, Somalia. The flight was carrying 30 persons from Garowe. Several of them are injured.#avgeeks #AvGeek pic.twitter.com/3y4HL5G8Xh — alsaeed🇸🇱 (@alimsaeed604) July 11, 2023

¿Qué pasó en Somalia con el avión que se estrelló en Mogadiscio?

Medios locales confirmaron que el avión de Halla Airlines realizaba un vuelo interno procedente de Garowe, capital de Puntland; sin embargo, no ha sido confirmada una situación de emergencia a realizar un aterrizaje forzoso, además de que una de las primeras teorías circulan en la rotura de una de las llantas al momento de tocar tierra.

A pesar de las dramáticas imágenes, en las que se puede ver cómo la aeronave destruye sus alas y la cabina queda colgando, la buena noticia es que no hay víctimas mortales; sin embargo, hasta el momento no han dado a conocer el procedimiento legal que podría involucrar este accidente.

