Un buque cisterna chocó contra un crucero turístico atracado en el malecón del río en Nueva Orleans, Estados Unidos, provocando la inclinación de la embarcación de pasajeros y una movilización de cuerpos de emergencia. De acuerdo con la información confirmada por Port NOLA (la autoridad portuaria de Nueva Orleans), la embarcación afectada es el vapor de rueda American Heritage, el cual había atracado aproximadamente dos horas antes del incidente con el propósito de permitir el descenso de los viajeros, momento en el que fue impactado por el buque cisterna Atlantic Asphalt.

Tras la colisión, comenzaron a circular diversos videos en redes sociales donde se observa el momento del percance y las escenas posteriores en el malecón fluvial. En una de las grabaciones difundidas, se aprecia al crucero American Heritage visiblemente inclinado hacia un costado mientras decenas de pasajeros permanecen apiñados en la cubierta superior e intentan descender hacia el muelle, al tiempo que elementos de primeros auxilios corren hacia la embarcación para asistir en las labores de evacuación y resguardo.

BREAKING: Rescues underway as tanker collides with river cruiser near the Port of New Orleans in Louisiana. pic.twitter.com/ST49x9xwne — WBC24 (@WBC24News) November 13, 2026

Despliegue de emergencia en el puerto y saldo preliminar

Ante el impacto registrado en la zona portuaria, autoridades locales y federales desplegaron un operativo inmediato en el sitio del accidente. Según los reportes oficiales, en el área trabajan de manera coordinada elementos de la policía del puerto, el departamento de bomberos, agentes de la policía de Nueva Orleans, así como personal de la Guardia Costera de Estados Unidos para asegurar el perímetro, revisar los daños estructurales en ambas naves y coordinar la atención a los tripulantes y turistas que se encontraban a bordo.

Hasta el momento, las autoridades portuarias y los servicios de emergencia no han emitido información oficial sobre personas heridas o lesionadas a consecuencia del choque entre el Atlantic Asphalt y el American Heritage; sin embargo, se habla de que 12 personas habrían caído al agua. Las labores de inspección y atención continúan en el malecón del río en Nueva Orleans mientras se determinan las causas que llevaron al buque cisterna a golpear al vapor de rueda que permanecía amarrado en el muelle.