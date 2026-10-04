VIDEO | “Tengo prisa": Andaba en carril del Metrobús CDMX, la paran y le descubren 200 multas; tampoco traía licencia

Argumentó que tenía prisa y que otras personas lo hacen. Una conductora en la Ciudad de México (CDMX) fue detenida por invadir el carril del Metrobús, pero los policías de tránsito se llevaron una sorpresa al infraccionarla.

Luego de que la mujer fue informada del motivo de la retención, pues habí cometido una falta al Reglamento de Tránsito, se percataron que el automóvil en cuestión tenía registradas 200 infracciones que no había pagado.

Conductora se pasó los altos e intentó escapar de policías de tránsito

El oficial de tránsito señaló que la mujer que conducía no respetó la luz roja del semáforo y se venía pasando los altos, por lo que se iba a proceder a levantar la infracción correspondiente.

No obstante, cuando a la mujer le pidieron sus documentos como licencia de conducir y tarjeta de circulación, ella cuestionó al policía preguntándole para qué los quería.

Con 200 infracciones sin pagar y sin licencia

El policía, al explicarle que sería acreedora a una infracción, la conductora respondió que no traía sus documentos y que los dejó en su casa.

Una vez que la información del vehículo fue corroborada en el sistema, se descubrió que debía 200 infracciones no pagadas por invadir el carril confinado.

Incluso cuando el policía le preguntó porque iba en el carril del Metrobús de CDMX, ella contestó que llevaba prisa.

"Tengo prisa y porque muchos lo hacen", expresó, mientras que otro hombre que iba con ella, le dijo al oficial "bríndame la atención", pero el elemento de tránsito no aceptó.

Mujer habría intentado escapar; "ella así maneja"

De acuerdo con el oficial, la mujer intentó escapar y fue necesario ponerse enfrente de ella para que no se diera a la fuga.

El hombre que prentendió evitar que los multaran argumentó que la mujer no se quiso escapar, sino que "ella así maneja de rápido".

