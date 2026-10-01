Licencia permanente en CDMX: ¿Cuántas preguntas puedes fallar en el examen sin que te reprueben en 2026?

Si vas a tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX) por primera vez, debes saber que el examen teórico es uno de los requisitos indispensables para poder obtenerla este 2026, pero ¿de cuántas preguntas consta el examen y cuántas debes acertar para no reprobar?

¿Cuántos aciertos necesitas y cuántos errores te permiten obtener la licencia permanente en CDMX?

Para obtener la licencia de conducir permanente Tipo A, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) aplica un cuestionario obligatorio para los conductores primerizos, donde la calificación mínima para aprobar es de 8.

El examen solamente es teórico y consta de 20 preguntas que se divide en los temas:



Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Señalización vial.

Seguridad vial y normas de prevención de accidentes.

Pirámide de movilidad

Límites de velocidad y sanciones

Por lo tanto, para aprobar el examen se necesitan al menos 16 respuestas correctas, lo que equivale a una calificación mínima de 80%; esto significa que puedes equivocarte en un máximo de 4 preguntas.

Si respondes mal 5 preguntas, no alcanzarás la calificación requerida y el sistema marcará automáticamente el examen como reprobado.

¿Qué pasa si no apruebas el examen de la licencia de conducir?

Tu dinero no se pierde luego luego. Si repruebas el cuestionario, tienes derecho a una segunda oportunidad sin costo adicional.

Pero si fallas en tu segundo intento, el sistema te pedirá agendar una nueva cita en el portal de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para acudir de nuevo a realizar el proceso.

Solo si repruebas en ambas oportunidades, tendrás que agendar una nueva cita y pagar nuevamente el costo de la licencia, que para 2026 ronda los mil 500 pesos.

¿Cómo agendar la cita para la licencia permanente en CDMX?

Si quieres tramitar la licencia de conducir, primero debes agendar una cita ante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). El proceso se realiza en línea y para acceder al sistema debes contar con tu Llave CDMX.

El trámite puede realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con las condiciones del programa; esto forma parte de la prórroga que extendió el gobierno capitalino a finales de 2025.

