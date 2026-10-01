¿Quién deberá pagar ahora las fotomultas en CDMX? Suprema Corte confirma cómo será el cobro

El cobro de las fotomultas en la Ciudad de México (CDMX) tendrá un un cambio al momento de la sanción económica por alguna infracción al Reglamento de Tránsito en 2026.

Toma en cuenta que por no respetar lo que establece la norma vial, podrás ser acreedor a una fotomulta, por ejemplo, por conducir a exceso de velocidad, invadir el paso peatonal y estacionarse en doble fila, entre otras faltas viales.

¿Qué cambiará en el pago de las fotomultas en CDMX?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que el cobro de las fotomultas de tránsito en la CDMX se pueda exigir al propietario del vehículo y no solo a quien haya conducido el automóvil al momento de cometerlas.

El proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía proponía invalidar diversas normas capitalinas al considerar que imponen multas sin tener la certeza de quien conduce los vehículos dando una responsabilidad solidaria al propietario.

No obstante, su proyecto fue rechazado por seis ministros del máximo tribunal del país, quienes determinaron que es constitucional que el dueño del automotor pueda ser sancionado aunque no se haya demostrado que lo iba manejando.

Fotomultas en CDMX: ¿en qué casos aplica?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) refiere que las fotocívicas "reemplazan al anterior sistema de fotomultas", término que quedó asociado al esquema anterior.

Actualmente una infracción detectada por un dispositivo tecnológico puede tener una sanción económica, dependiendo del tipo infracción y vehículo.

La Ley de Cultura Cívica, en su artículo 34, establece que las sanciones por infracciones de tránsito serán a través de multa, amonestaciones, cursos en línea, sensibilización presencial, cursos, talleres, trabajos a favor de la comunidad, remisión de vehículos a depósito y puntos de penalización a la licencia, según establezca el Reglamento de Tránsito.

Lista de infracciones que pueden ser captadas como fotomultas

Con base en el Reglamento de Tránsito de la CDMX, las infracciones que son aplicables para este esquema son: