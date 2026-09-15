"¿Cuándo habrá resultados?": Javier Risco analiza en Hechos AM el desborde de la violencia en Sinaloa- VIDEO
El periodista Javier Risco analizó en Hechos AM el impacto de la crisis de inseguridad en Culiacán y Mazatlán, donde comercios sufren cierres masivos; además nos platica de la violencia desbordada que se vive en Sinaloa.
En entrevista para Hechos AM con Manuel López San Martín, el periodista Javier Risco analizó la crisis de inseguridad que azota a Sinaloa, donde asesinatos, desapariciones, robos y el cierre masivo de comercios han alterado por completo la tranquilidad en municipios clave como Culiacán y Mazatlán. La violencia se ha normalizado al punto de vivirse como una pandemia constante entre la población.
Durante el espacio se cuestionó la efectividad del despliegue del Ejército, las Fuerzas Armadas y la policía local, señalando que los operativos han sido insuficientes para frenar a los grupos delictivos. En el centro de la discusión sobre la relación entre narcopolíticos y el crimen organizado, la exigencia se volcó hacia las autoridades y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para responder cuándo se verán resultados tangibles y justicia real para las víctimas.