"¿Cuándo habrá resultados?": Javier Risco analiza en Hechos AM el desborde de la violencia en Sinaloa- VIDEO

En entrevista para Hechos AM con Manuel López San Martín, el periodista Javier Risco analizó la crisis de inseguridad que azota a Sinaloa, donde asesinatos, desapariciones, robos y el cierre masivo de comercios han alterado por completo la tranquilidad en municipios clave como Culiacán y Mazatlán. La violencia se ha normalizado al punto de vivirse como una pandemia constante entre la población.

Durante el espacio se cuestionó la efectividad del despliegue del Ejército, las Fuerzas Armadas y la policía local, señalando que los operativos han sido insuficientes para frenar a los grupos delictivos. En el centro de la discusión sobre la relación entre narcopolíticos y el crimen organizado, la exigencia se volcó hacia las autoridades y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para responder cuándo se verán resultados tangibles y justicia real para las víctimas.

