Reapareció: Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acude a las instalaciones de la FGR en Culiacán, Sinaloa
Este martes 26 de mayo, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció para presentarse ante la FGR en Culiacán.
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió a comparecer formalmente ante las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.
El mandatario estatal se presentó ante un Agente del Ministerio Público Federal para responder a los interrogatorios correspondientes, en el marco de las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan, junto a otros nueve funcionarios, con el grupo criminal "Los Chapitos".
A la opinión pública:— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026
Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.
Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la…
Vicefiscal con licencia acude ante la FGR
Dámaso Castro Saavedra, el Vicefiscal General de Sinaloa, con licencia, se presentó a comparecer ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Culiacán.
Esta comparecencia ocurre en medio de la crisis política y de seguridad que sacude al estado tras los señalamientos de las autoridades de Estados Unidos.