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Reapareció: Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acude a las instalaciones de la FGR en Culiacán, Sinaloa

Este martes 26 de mayo, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció para presentarse ante la FGR en Culiacán.

¡Ya reapareció! Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acude a las instalaciones de la FGR en Culiacán, Sinaloa
Ambos funcionarios con licencia, acudieron en calidad de testigos ante la FGR. |Especial

Escrito por: Jimena Romero

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió a comparecer formalmente ante las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

El mandatario estatal se presentó ante un Agente del Ministerio Público Federal para responder a los interrogatorios correspondientes, en el marco de las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan, junto a otros nueve funcionarios, con el grupo criminal "Los Chapitos".

Vicefiscal con licencia acude ante la FGR

Dámaso Castro Saavedra, el Vicefiscal General de Sinaloa, con licencia, se presentó a comparecer ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Culiacán.

Esta comparecencia ocurre en medio de la crisis política y de seguridad que sacude al estado tras los señalamientos de las autoridades de Estados Unidos.

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