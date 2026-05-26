Reapareció: Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acude a las instalaciones de la FGR en Culiacán, Sinaloa

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió a comparecer formalmente ante las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

El mandatario estatal se presentó ante un Agente del Ministerio Público Federal para responder a los interrogatorios correspondientes, en el marco de las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan, junto a otros nueve funcionarios, con el grupo criminal "Los Chapitos".

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

Vicefiscal con licencia acude ante la FGR

Dámaso Castro Saavedra, el Vicefiscal General de Sinaloa, con licencia, se presentó a comparecer ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Culiacán.

Esta comparecencia ocurre en medio de la crisis política y de seguridad que sacude al estado tras los señalamientos de las autoridades de Estados Unidos.