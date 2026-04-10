(VIDEO) Vecinos desarman a policías para evitar detención durante operativo por extorsión en la GAM

Lo que comenzó como un operativo para capturar a dos presuntos extorsionadores en la alcaldía Gustavo A. Madero, se transformó en cuestión de segundos en una auténtica batalla campal.

Los gritos de auxilio de los sospechosos fueron el detonante para que sus familiares y vecinos se lanzaran contra los uniformados, desatando una trifulca que puso en jaque a la autoridad en plena vía pública de la colonia San Felipe de Jesús.

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El ambiente se tornó eléctrico en la calle Colima, donde el cumplimiento de la ley chocó de frente con la resistencia de una multitud. Lo que quedó grabado en los teléfonos de los testigos no fue solo una detención, sino un enfrentamiento cuerpo a cuerpo donde el respeto a la placa desapareció entre forcejeos, golpes y el sonido de detonaciones que obligaron a todos a buscar refugio.

VIDEO: Un operativo por extorsión se convierte en una batalla campal en Gustavo A. Madero

Los hechos se desencadenaron este 8 de abril, cuando agentes de seguridad detectaron a dos hombres señalados por el delito de extorsión. Sin embargo, al momento de someter a los sospechosos, el entorno se volvió hostil. En un intento desesperado por impedir que se llevaran a sus parientes, un grupo de personas arremetió contra los policías.

Entre jaloneos y empujones, la situación alcanzó su punto más crítico cuando los civiles lograron someter a uno de los oficiales y lo despojaron de su arma de cargo.

La violencia no se detuvo ahí. Mientras los uniformados trataban de recuperar el control, otro individuo que portaba una pistola comenzó a disparar, sembrando el pánico entre los presentes. El saldo de esta confrontación fue de cinco personas lesionadas.

Uno de los agentes del orden recibió tal cantidad de golpes contusos que tuvo que ser evacuado de emergencia y trasladado a un hospital para ser estabilizado.

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Los policías enfrentaron una resistencia violenta que culminó en disparos y heridos

La trifulca, que inició como una discusión vecinal antes de escalar al nivel de los disparos, ha dejado una estela de interrogantes sobre el actuar de los involucrados. Tras el despojo del armamento y las heridas sufridas por el personal, la Dirección General de Asuntos Internos entró en acción de inmediato.

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Esta instancia ya trabaja en la integración de una carpeta de investigación para determinar qué fue lo que falló en los protocolos de detención y colaborar con el ministerio público en la búsqueda de quienes accionaron armas de fuego contra la autoridad.

Mientras tanto, el video de la riña sigue sumando reproducciones, siendo el testimonio gráfico de una tarde donde la colonia San Felipe de Jesús se convirtió en una zona de guerra.

