Lo que comenzó como una riña entre vecinos en la Ciudad de México (CDMX) terminó en balazos, hechos en los que una mamá disparó para defender a su hijo y la mujer fue detenida por la policía en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también detuvieron a un hombre presuntamente implicado en los hechos ocurridos al poniente de la capital. Los proabables responsables fueron identificados como María Micaela "N" y Marcos "N".

Disparan contra vecino en la alcaldía Álvaro Obregón

El reporte de la policía señala que,luego de una riña vecinal, lesionaron a un hombre con disparos en la colonia Chamontoya, por lo que el hombre y la mujer fueron detenidos.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente reportaron a los policías que había una persona lesionada en el cruce de las calles Noche Buena y Azucena.

Hombre discutió con su vecino en CDMX y se arma riña

Una mujer de 22 años de edad contó a los policías que su esposo discutió con su vecino, quien lo agredió físicamente, pero deespués la madre del sujeto salió de su domicilio con un arma de fuego en sus mano, intervino, accionó la pistola y lesionó al afectado.

Al lugar llegaron los servicios de emergencia y paramédicos del Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM) que llegaron al apoyo, valoraron al hombre de 28 años de edad y lo diagnosticaron con herida por arma de fuego en dorso izquierdo, por lo que lo trasladaron a un hospital para su atención medica correspondiente.

Arrestan a mamá e hijo tras disparar y pelear contra vecino

Luego de una revisión, a María Micaela "N" y Marcos "N" se les aseguró un arma corta con cinco cartuchos útiles y un cartucho percutido.

La detenida es una mujer de 63 años y su hijo, un sujeto de 33 años de edad, quienes junto con los objetos asegurados, fueron llevados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones del caso.

"Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos personas que probablemente, luego de una riña vecinal, lesionaron a un hombre con disparos de arma de fuego, en la colonia Chamontoya, de la alcaldía Álvaro Obregón", informó la institución este miércoles 8 de abril de 2026.

