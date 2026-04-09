Acribillan a conductor en Iztapalapa: Seis disparos terminan con su vida en la colonia Aculco

Una madrugada más de violencia en el oriente de la Ciudad de México (CDMX). Un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque directo mientras se encontraba a bordo de su vehículo en calles de la alcaldía Iztapalapa. El estruendo de las detonaciones alertó a los vecinos, quienes poco pudieron hacer ante la velocidad del agresor.

De manera concreta, los hechos se registraron sobre el Eje 6 Sur Trabajadoras Sociales, casi al cruce con el Circuito Interior Río Churubusco, en el perímetro de la colonia Aculco. Al lugar arribó el equipo de Azteca Noticias para corroborar los hechos y, de acuerdo con los primeros reportes policiales, la víctima se encontraba dentro de un automóvil color rojo cuando fue interceptada por un sujeto armado.

Balacera en la colonia Aculco, CDMX: Seis disparos a quemarropa

Testigos oculares señalaron que el atacante se aproximó a la unidad y, sin mediar palabra, abrió fuego en al menos seis ocasiones de manera directa contra el conductor. Tras cumplir su cometido, el sospechoso huyó del lugar aprovechando la nula vigilancia en ese momento de la madrugada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y paramédicos arribaron al sitio en cuestión de minutos; sin embargo, pese a las maniobras de auxilio prehospitalario, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos en zonas vitales.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento de los indicios balísticos y el traslado del cuerpo al anfiteatro, mientras que agentes de investigación ya analizan las cámaras del C5 para trazar la ruta de escape del responsable.

🚨🔥 Homicidio en Iztapalapa e incendio en Azcapotzalco



Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de un vehículo rojo en la colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa. El ataque ocurrió sobre el Eje 6 Sur y Circuito Interior.



Por otro lado, en la alcaldía… pic.twitter.com/akp0Kx9Ctb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

Incendio en el Centro Histórico: Desalojan a 20 familias del edificio Santa Clara

Mientras se realizaban las diligencias en Iztapalapa, otra emergencia movilizó a los cuerpos de rescate en el corazón de la CDMX. Más de 20 familias, junto con sus mascotas, tuvieron que ser desalojadas tras declararse un incendio en el edificio Santa Clara, ubicado en la calle Bolívar número 8, colonia Centro.

El fuego se originó en una bodega situada en la planta baja del inmueble. El intenso olor a humo despertó a los residentes, quienes abandonaron sus departamentos de manera inmediata. Los Bomberos de la Ciudad de México acudieron al punto y lograron controlar el siniestro antes de que las llamas se propagaran a los niveles superiores.

El saldo fue de dos residentes que tuvieron que recibir atención médica por crisis nerviosa; mientras que las afectaciones del fuego fueron directamente en la zona de bodegas; el resto del edificio se mantiene bajo revisión estructural.

Esto fue lo más relevante que ocurrió durante la noche y madrugada en la CDMX, mientras usted dormía.

