“Llamaron de un número extraño": así engañaron a niño en Ecatepec con falso secuestro de su abuelita

Criminales en el municipio de Ecatepec, Estado de México, intentaron aprovecharse de un niño de solo 11 años de edad, a quien engañaron haciéndole creer que su abuelita estaba retenida y tenía que seguir sus instrucciones para volver a verla.

Todo se trataba de un engaño que los delincuentes tramaron bajo el modus operandi de las llamadas cruzadas, una forma de engañar a menores de edad principalmente para extorsionar a sus familiares.

Engañan a niño con llamada en Ecatepec para que se escondiera

El menor de 11 años se encontraba en su casa en la colonia Vista Hermosa, cuando recibió una llamada en donde supuestamente su abuelita estaba retenida.

Del otro lado de la línea, le dijeron que se la entregarían, pero le pidieron que bajara a un parque, no hablara con nadie y tenía que ocultarse. El menor obedeció.

Madre de niño también recibió una llamada engañosa

Cuando eso pasaba, la mamá del pequeño también recibió una llamada en la que le pidieron dinero como rescate por el menor, quien supuestamente estaba secuestrado.

La mamá pidió apoyo en la red vecinal y policías municipales del Sector Tres iniciaron una búsqueda por la zona para encontrar al menor.

Ayuda de taxistas fue clave para hallar a niño

Taxistas se percataron que el menor estaba escondido en el parque como le indicaron los delincuentes. Al verlo, dieron aviso a los policías, quienes lo llevaron con sus familiares.

“Llamaron a la casa un número extraño diciéndome que tenían a mi abuelita, entonces me dijeron que según me la iban a entregar, entonces me dijeron que me bajara en un parque cerca de mi casa y me escondiera. Entonces hice todo eso, me escondí y me dijeron que no hablara con nadie y si me marcaban que no contestara”, contó el niño.

Delincuentes no lograron extorsión a familia en Ecatepec

Aunque las autoridades lograron dar con el paradero del niño, por estos hechos no hubo cobro de ninguna extorsión.

Tan solo en lo que va del año en Ecatepec, se han registrado nueve casos de llamadas cruzadas que involucran a menores de edad.

