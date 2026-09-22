“Ayyy... se me fue": Diputada del PT en Chiapas olvida qué artículos busca modificar iniciativa en discusión

Un nuevo episodio dentro de la esfera política desató la indignación y críticas en redes sociales. Durante una sesión de preguntas con medios de comunicación en el Congreso del Estado de Chiapas, la diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Ana María Solís Ruiz, fue cuestionada directamente si había leído la ley que se presentaba ante el pleno a lo que contestó que sí la había leído.

Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre cuáles eran los artículos específicos que pretendía modificar con la propuesta de reforma que se presentaba ante el pleno, se notó visiblemente nerviosa y contestó: "Bueno, se plantea la modificación de los artículos…eh". Posteriormente se limitó a decir: "Ay, perdón, se me fue, una disculpa".

El momento, que fue grabado en video y viralizado de forma inmediata, puso en evidencia la falta de preparación y el rigor con el que algunos legisladores asumen la responsabilidad de redactar, discutir y votar el marco legal que rige a millones de ciudadanos. La escena generó un severo rechazo en la opinión pública, donde se criticó que la función pública se reduzca a levantar la mano de forma automática para aprobar iniciativas sin conocer su contenido ni el alcance de sus modificaciones.

🚨 VERGONZOSO



- Oiga' diputada... ¿que artículos van a modificar en la ley?



- ¡ Ayyy... se me fue !



Así la diputada del PT Ana María Solís Ruiz reconoce que "se le fue" al intentar responder.



O sea, nomás van a levantar la mano y no saben ni lo que votan.



Disfruten.



👇 pic.twitter.com/tRH0xYQiUx — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) September 22, 2026

¿Quién es Ana María Solís Ruiz, la diputada del PT en el Congreso de Chiapas?

Ana María Solís Ruiz es una legisladora local que ocupa un curul en la LXIX Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas bajo las siglas del Partido del Trabajo. Destaca por ser una de las representantes más jóvenes en la integración actual del recinto legislativo chiapaneco, habiendo accedido al cargo público en medio del discurso de renovación generacional e inclusión juvenil que abandera el bloque oficialista.

Sin embargo, el tropiezo mediático de la joven parlamentaria reavivó el debate sobre la verdadera capacitación técnica y el compromiso cívico de los representantes populares. El hecho de que una legisladora desconozca los elementos básicos de las iniciativas que apoya expone la crisis de profesionalización en los congresos locales, donde la lealtad partidista y el voto en consigna suelen imponerse sobre el conocimiento de las leyes que afectan directamente a la población.