Votos “adelantados” y pastel en plena sesión: Así actúan los diputados en Comisión de Presupuesto

Lo que debía ser una sesión de trabajo seria para discutir y aprobar dictámenes clave sobre el dinero de los mexicanos terminó pareciendo un episodio de comedia o una reunión de café. Durante la más reciente sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena y su aliado, el Partido Verde, regalaron momentos de absoluta informalidad entre pastelazos, pláticas de botana y legisladoras que prefirieron dejar su "voto adelantado" para retirarse a atender otros asuntos que, a todas luces, consideraron más importantes que su trabajo en el recinto.

"¿Qué comes que no invitas?": El "pastelazo" y las prisas por irse de la sesión

La ligereza del encuentro quedó captada en los micrófonos cuando una diputada interrumpió la dinámica para preguntarle sin pena a su compañero: "¿Qué comes, Óscar? Que no invitas", a lo que el diputado Óscar Bautista, del Partido Verde (PVEM), respondió gustoso presumiendo que disfrutaba de "un pastel muy rico". Sin embargo, el momento más descarado de la jornada llegó cuando las diputadas Claudia Moreno, de Morena, y Maricarmen Cabrera, del Verde, decidieron votar "por adelantado" argumentando que tenían otras actividades en agenda, abandonando la mesa antes de tiempo.

🗳️📌 LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO PARECIÓ CAPÍTULO DE THE OFFICE



“¿Qué comes, Óscar? Que no invitas”, dice una diputada.



“Estoy comiendo un pastel muy rico”, responde Óscar Bautista del PVEM.



Luego, diputadas dejaron votos adelantados porque tenían otras actividades.



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El desorden y la falta de rigor fueron tan evidentes que a la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, no le quedó de otra que regañar sutilmente a los presentes y anunciar que, de ahora en adelante, quedaban prohibidos los "votos adelantados".

"Queremos hacer una aclaración: las diputadas y los diputados que de manera presencial o de forma remota estén presentes en esta comisión no podrán en lo subsecuente emitir sus votos adelantados. Por lo que les pedimos que sean responsables con su agenda y programen la asistencia a su comisión y otros compromisos, pero que estén presentes en la comisión para poder, de manera apegada al reglamento, cumplir con el desahogo de la sesión", señaló.

Lo irónico de la comedia legislativa es que la reunión no era un asunto menor: en ella se aprobaban dictámenes fundamentales a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en temas muy delicados como esquemas de vacunación, derechos de la niñez y trabajo de cuidado no remunerado.

