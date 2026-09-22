Morena hará públicas las encuestas para definir coordinadores en los estados tras inconformidad del PT

En medio de una creciente tensión política interna y tras las duras advertencias del coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, quien amagó con una posible ruptura de la alianza rumbo a 2027 al acusar a Morena de actuar con soberbia y desestimar a sus aliados, la dirigencia de Morena saldrá a transparentar sus procesos internos.

En conferencia de prensa este martes 22 de septiembre, Ariadna Montiel anunció que Morena hará públicas, detalladamente y una por una, las encuestas utilizadas para definir a sus coordinadores en los estados, con la finalidad de disipar dudas y responder a las exigencias de revisión.

El pronunciamiento ocurre en un momento crítico donde diversos liderazgos y aspirantes han manifestado su abierto desacuerdo con la opacidad en la medición de perfiles. Casos como las impugnaciones y solicitudes de revisión detallada en Zacatecas, sumados a las inconformidades en entidades como Sinaloa y Michoacán, donde el PT y el Partido Verde respaldaban a perfiles específicos que quedaron al margen o fueron sometidos a filtros cuestionados, motivaron la exigencia de transparentar las metodologías. Frente a este escenario, Montiel sostuvo que el Morena no busca imponer decisiones y que los resultados serán expuestos con total apertura ante los militantes y la opinión pública.

Morena llama a mantener la alianza de tres décadas ante inconformidades del PT

Ante la postura de Reginaldo Sandoval y el malestar expresado por dirigentes regionales del PT, quienes señalaron sentirse "maltratados" y amenazaron con competir de manera individual en las gubernaturas y los 300 distritos federales en 2027, la vocería de Morena ratificó su disposición al diálogo. Ariadna Montiel destacó la convicción de mantener la coalición histórica que suma más de 30 años de recorrido conjunto, asegurando que la secretaria general, Citlalli Hernández, mantiene comunicación permanente con la dirigencia petista, encabezada por Alberto Anaya, para procesar las diferencias internas.

La dirigencia guinda argumentó que el mecanismo de la encuesta fue acordado de manera conjunta entre Morena, el PT y el Partido Verde, e incluyó a los aspirantes propuestos por las tres fuerzas en las etapas de filtro. No obstante, frente a las voces que acusan una simulación en la entrega de resultados, Morena reiteró que el diálogo es la vía para preservar la unidad del bloque en el poder, apelando a la responsabilidad política de sus aliados para asumir los compromisos pactados y evitar que la disputa por las candidaturas fracture al movimiento en las urnas.