“No queremos sus abrazos”: madres y padres buscadores denuncian abandono de la FGR y exigen que haga su trabajo (VIDEO)

Familias de personas desaparecidas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) atender sus denuncias, fortalecer las labores de búsqueda y garantizar investigaciones independientes, pero enfrentaron la indolencia y maltratos de personal de la dependencia.

Colectivos de búsqueda denuncian maltratos y omisiones en la FGR

En entrevista en Hechos AM con Manuel López San Martín, la madre buscadora Margarita López Pérez y Gustavo Hernández, quien lleva dos años y medio buscando a su hijo, denunciaron la falta de respuesta institucional y el desgaste que enfrentan las familias.

La protesta de colectivos de Michoacán, Veracruz y Colima ocurrió frente a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México el jueves 10 de septiembre de 2026. Los manifestantes señalaron que las autoridades no han atendido sus reclamos y acusaron a funcionarios de revictimizar a las familias.

¿Qué exigieron las madres buscadoras en la sede de la FGR?

Margarita López Pérez acusó que un grupo de mujeres recibió malos tratos dentro de las instalaciones de la FGR. De acuerdo con su declaración, las familiares fueron expulsadas, agredidas y despojadas de sus teléfonos mientras intentaban documentar lo ocurrido.

La activista señaló que las autoridades se acercaron a las manifestantes hasta la noche, cuando ya no había presencia de medios de comunicación. También acusó a funcionarios de ignorar a las víctimas y de evitar recibir sus denuncias.

El testimonio de Margarita López Pérez: 16 años de búsqueda e indolencia oficial

La madre buscadora sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas no debe recaer únicamente en los colectivos de madres y padres buscadores.

Detalló que lleva 16 años buscando a su hija y que, durante ese proceso, participó en la recuperación de cuerpos en fosas clandestinas. También explicó que llegó a revisar restos para identificar rasgos físicos y confirmar si correspondían a su hija, pero en varias ocasiones les dijo a las autoridades: “Esta no es mi niña, pero su madre debe estar en casa desesperada”, por solidaridad.

“No queremos abrazos, queremos que busquen": el reclamo de las familias a las autoridades

Gustavo Hernández contó que recientemente participó por primera vez en una búsqueda de campo en Monterrey para localizar a su hijo, quien permanece desaparecido desde hace dos años y medio.

Hernández consideró que una búsqueda inmediata, con la aplicación de los protocolos establecidos por la ley, posiblemente habría permitido encontrar antes a algunas personas desaparecidas. Sin embargo, denunció que las familias deben realizar las labores con sus propias herramientas y recursos económicos, sin ayuda de la FGR.

“No queremos la empatía del Gobierno. Queremos que nos cumplan a buscar a nuestros hijos. No queremos ni tampoco sus abrazos, no ayudan de nada, sino que hagan su trabajo como funcionarios públicos”, afirmó.

