VIDEO: Flamazo en puesto de tacos deja dos personas heridas en la colonia Obrera; así fue el momento de la explosión

Alerta en la CDMX. En las primeras horas de este 6 de agosto 2026, se registró un flamazo en un puesto de tacos en calles de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; el saldo fue de dos personas heridas.

Las llamas ocurrieron en el cruce de Isabel la Católica y Chimalpopoca, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Manejo de tanque de gas provoca flamazo en la colonia Obrera

Los primeros reportes indican que el flamazo ocurrió mientras se realizaban labores relacionadas con el manejo de un tanque de gas, dejando a dos víctimas de quemaduras; no se dieron más detalles sobre el cómo ocurrió la explosión.

Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para atender a las dos personas lesionadas, que resultaron con quemaduras leves, a consecuencia del flamazo. Tras estabilizarlas fueron trasladadas de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializadas.

A pesar de lo trágico de la situación, las dos víctimas no reportaron lesiones que pongan en riesgo su vida. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las personas afectadas por la explosión de gas.

🔥 Flamazo en puesto de tacos



Un incidente con un tanque de gas provocó un flamazo en un puesto semifijo de la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.



Dos personas resultaron con quemaduras leves y fueron trasladadas al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica



Vía:… pic.twitter.com/CnghYwfdJi — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 6, 2026

Bomberos y Protección Civil acordonan la zona para eliminar riesgos tras el flamazo

Por su parte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil realizaron la revisión del puesto para eliminar riesgos y verificar las condiciones de seguridad en la instalación de gas del puesto de tacos.

Después de apagar las llamas y trasladar a las víctimas, la zona permaneció acordonada durante varios minutos mientras se llevaban a cabo las labores de atención y las investigaciones para determinar las causas del incidente.

¿Qué hacer en caso de un incendio en la CDMX?

Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.