Trágica mañana en Iztacalco: Muere un adulto mayor tras fuerte incendio en departamento en Viaducto

Durante las primeras horas de este 20 de julio 2026, se registró un intenso incendio en el primer piso de un edificio, ubicado sobre la lateral de Viaducto Río la Piedad, en la colonia Iztacalco; las llamas provocaron la muerte de un hombre de la tercera edad.

La víctima del incendio tenía entre 67 a70 años de edad, según los informes de las autoridades de la Ciudad de México.

Bomberos sofocan incendio en Iztacalco y localizan a una persona sin vida

Los primeros reportes indican que los vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras la presencia de humo que salía de un inmueble. Hasta el momento se desconoce la razón por las que comenzaron las llamas.

Al lugar de los hechos acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como personal de Protección Civil de la Alcaldía Iztacalco y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a otros departamentos.

Una vez sofocado el incendio, los cuerpos de emergencia localizaron a una persona sin vida al interior del inmueble, por lo que la zona quedó bajó resguardo para que se realicen las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro y efectuar el levantamiento del cuerpo.

¿Qué hacer en caso de un incendio en México?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.