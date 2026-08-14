VIDEO | Alertan de sujeto dando cristalazos a carros al sur de CDMX; vecinos acusan que es diario

Vecinos de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX), señalan ser víctimas de cristalazos: la forma de operar de los delincuentes para robar automóviles estacionados.

Aunque este modus operandi no es nuevo, se ha dado a conocer la presencia de un sujeto que ha buscado sacar objetos de valor de vehículos, por lo que los afectados piden ayuda a las autoridades.

Video exhibe a sujeto dando cristalazo en Tlalpan

Azteca Noticias acudió a la colonia Santa Úrsula Xitla, en la alcaldía Tlalpan, donde pudo presenciar que en la zona hay calles que están cubiertas con pedazos de vidrios de los autos dañados.

Tan solo en la calle Carril se pudo observar que en asfalto siguen los restos del vidrio luego de que un automóvil fuera dañado bajo esta forma de robar.

Una cámara captó a un hombre detrás de esta ola de cristalazos. En segundos, el hombre logró romper el vidrio y entrar a una camioneta estacionada, de la cual roba las pertenencias de alguien.

No hay detenidos a pesar de cristalazos en Tlalpan

Este tipo de robo sigue en la zona a pesar de una serie de denuncias por los vecinos, pero hasta ahora no hay detenidos a pesar de que, según testigos, estos robos ocurren todos los días y a cualquier hora.

Tan solo en un tramo recorrido por Azteca Noticias se pudo confirmar al menos siete puntos en la calle donde se observaron pedazos de más cristales rotos.

¿Cómo se castiga el delito de robo en CDMX?

Cuando una persona es acusada y declarada culpable del delito de robo, una vez que fue detenida y se llevó un proceso legal, podría recibir una pena de hasta 10 años de cárcel, de acuerdo con el Artículo 220 del Código Penal de la CDMX.