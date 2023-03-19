VIDEO: Desplome de helicóptero en Colombia deja 2 muertos

Un helicóptero del ejército de Colombia cayó en la comunidad de Quibdó durante la tarde de este domingo 19 de marzo. La aeronave dio varias vueltas mientras descendía al suelo, de acuerdo con las primeras imágenes.

Un video muestra a la aeronave dando vueltas en círculos mientras cae lentamente al suelo. Las imágenes fueron grabadas por una persona que captó el suceso. “Se cayó el helicóptero”, menciona alguien más que no aparece a cuadro.

🚨FUERTES IMÁGENES🚨



Se DESPLOMA helicóptero militar en #Colombia; la aeronave realizaba labores de abastecimiento, así lo informó @petrogustavo. pic.twitter.com/tqBDuhAgvh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 19, 2023

El hecho quedó confirmado por Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien detalló que la nave de la milicia realizaba labores de abastecimiento. El mandatario agregó que giró instrucciones para averiguar las causas que dieron origen al incidente.

“Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del Ejército en Quibdó que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido”, escribió Petro en su cuenta oficial de Twitter.

Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del Ejército en Quibdó que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2023

Desplome de helicóptero habría dejado dos muertos: ejército

En un inicio, la autoridad del Aeropuerto El Caraño, Quibó, cerca de la zona del incidente, reportó que su equipo de Extinción de Incendios del Aeropuerto atendía una emergencia externa.

(3:40 p. m.) | Nuestro equipo de bomberos y de sanidad aeroportuaria están atendiendo la emergencia que se presentó en la ciudad con un helicóptero del @COL_EJERCITO. El SEI y el servicio de ambulancia en el Aeropuerto no están disponibles en este momento. — Aeropuerto El Caraño, Quibdó (@AeropuertoUIB) March 19, 2023

A las 14:50 horas, tiempo del centro de México, la misma autoridad aeroportuaria señaló que los bomberos de la terminal aérea acudieron a la zona donde cayó el helicóptero militar. Detalló que el servicio de ambulancia en el aeropuerto no están disponibles por ahora debido a la emergencia.

El @COL_EJERCITO confirma que se encontraron dos cuerpos en este tráfico accidente y se está en la búsqueda de dos personas más que se habrían lanzado del helicóptero. pic.twitter.com/La4anGGy3u — Mely Múnera (@MelyMunera) March 19, 2023

Otro video captado por los lugareños muestra una zona de pastizales en llamas. Esa área sería donde terminó por estrellarse la aeronave del Ejército de Colombia.

Un integrante de las fuerzas armadas confirmó a los medios locales que encontraron los restos del helicóptero totalmente calcinado. Además, dos personas perdieron la vida, mientras que otras dos están desaparecidas y presuntamente se habrían lanzado de la aeronave minutos antes del desplome, según lo declarado por los testigos del incidente.

