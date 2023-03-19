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VIDEO: Desplome de helicóptero en Colombia deja 2 muertos

El helicóptero realizaba labores de abastecimiento; el incidente fue confirmado por Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien pidió averiguar las causas.

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El helicóptero realizaba acciones de abastecimiento; el incidente fue confirmado por Gustavo Petro, presidente de Colombia. |Especial

Escrito por: César Contreras

Un helicóptero del ejército de Colombia cayó en la comunidad de Quibdó durante la tarde de este domingo 19 de marzo. La aeronave dio varias vueltas mientras descendía al suelo, de acuerdo con las primeras imágenes.

Un video muestra a la aeronave dando vueltas en círculos mientras cae lentamente al suelo. Las imágenes fueron grabadas por una persona que captó el suceso. “Se cayó el helicóptero”, menciona alguien más que no aparece a cuadro.

El hecho quedó confirmado por Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien detalló que la nave de la milicia realizaba labores de abastecimiento. El mandatario agregó que giró instrucciones para averiguar las causas que dieron origen al incidente.

“Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del Ejército en Quibdó que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido”, escribió Petro en su cuenta oficial de Twitter.

Desplome de helicóptero habría dejado dos muertos: ejército

En un inicio, la autoridad del Aeropuerto El Caraño, Quibó, cerca de la zona del incidente, reportó que su equipo de Extinción de Incendios del Aeropuerto atendía una emergencia externa.

A las 14:50 horas, tiempo del centro de México, la misma autoridad aeroportuaria señaló que los bomberos de la terminal aérea acudieron a la zona donde cayó el helicóptero militar. Detalló que el servicio de ambulancia en el aeropuerto no están disponibles por ahora debido a la emergencia.

Otro video captado por los lugareños muestra una zona de pastizales en llamas. Esa área sería donde terminó por estrellarse la aeronave del Ejército de Colombia.

Un integrante de las fuerzas armadas confirmó a los medios locales que encontraron los restos del helicóptero totalmente calcinado. Además, dos personas perdieron la vida, mientras que otras dos están desaparecidas y presuntamente se habrían lanzado de la aeronave minutos antes del desplome, según lo declarado por los testigos del incidente.