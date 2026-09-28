Del Tren Maya a la tragedia del Interoceánico: Amílcar Olán, el operador financiero que recibió millones en las megaobras de AMLO | VIDEO

Informes de investigación periodística señalan a Jorge Amílcar Olán Aparicio como un operador financiero clave vinculado a proyectos del gobierno de AMLO previo al 2024, presuntamente favorecido por su cercanía con el entorno familiar de la administración anterior.

Olán Aparicio obtuvo contratos para la producción y suministro de balasto destinado a las vías del Tren Maya. Según grabaciones difundidas, recibió instrucciones directas del mismo Bobby López Beltrán para la entrega masiva de este material, “500 mil metros cúbicos”.

Registró la asignación de contratos por 47.6 millones de pesos en el Tren Interoceánico, el cual sufrió un descarrilamiento el 28 de diciembre de 2025 con un saldo de 14 víctimas mortales.

Adquirió 18 hectáreas de terreno por un millón de pesos previo al inicio de la construcción, predios que después fueron arrendados a empresas contratistas participantes en la refinería.