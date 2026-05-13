El conductor de un taxi por aplicación en el Estado de México (Edomex) fue víctima de la delinciencia por parte de un grupo de ladrones que fingieron ser pasajeros y lo asaltaron para quitarle su auto, pero el rostro de los rateros quedó grabado.

La escena cambió por completo después de que el conductor de la plataforma llegó a una dirección en el municipio de Cuautitlán, donde inició el viaje y hasta ese momento todo parecía ir bien.

Asalto a taxista por aplicación ocurrió el Día de las Madres

Una cámara de seguridad instalada en el automóvil grabó todo el momento del asalto, y de acuerdo con co la fecha de la grabación, el robo ocurrió el 10 de mayo de 2026 en pleno Día de las Madres.

El robo, según el video, comenzó a las 21:22 horas, y desde que inició, todo fue grabado hasta el momento exacto en que la víctima es obligada a bajarse del automóvil cuando el reloj marcaba las 21:23 horas.

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Ladrones esperaron a que taxista avanzara para asaltarlo

Los delincuentes son dos hombres y dos mujeres, quienes no ejecutaron el atraco de manera inmediata sino que esperaron a que el viaje siguiera por más tiempo y kilómetros, quizás para no causar sospecha en la víctima.

El taxista avanzó, pero al llegar al municipio de Teoloyucan, también en el Estado de México, uno de los tripulantes sacó una pistola de fuego para amenazarlo, le pidió que frenara y que se bajara.

"¿Quiere llegar tranquilo con su familia", le dijo uno de los ladrones y le ordenaron al conductor que terminara el viaje en ese momento.

La víctima no opuso resistencia y fue obligada a que se orillara, para bajarlo y después huir con el automóvil.

🚨 Dos hombres y dos mujeres robaron un taxi de aplicación en Cuautitlán, @Edomex



Al llegar a #Teoloyucan, uno sacó un arma y obligó al conductor a bajar. Los delincuentes huyeron con el vehículo y sus pertenencias, pero el auto fue localizado vía GPS en #Tultepec.



La… pic.twitter.com/d0X725FUt8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

Investigan asalto a taxista por app, pero no hubo detenidos

Los delincuentes escaparon con el vehículo, el cual más tarde fue localizado a través del GPS en Tultepec, pero los asaltantes se llevaron las pertenencias del conductor.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación tras estos hechos y trabaja en la identificación de los responsables. Aunque los rostros de los ladrones fueron grabados, hasta ahora no han sido detenidos.

