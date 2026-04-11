Un lamentable suceso ocurrió durante las primeras horas de este sábado 11 de abril en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa. La Calzada Ignacio Zaragoza se convirtió en el escenario de un fuerte choque que resultó en el fallecimiento de dos comerciantes y ocurrió en los alrededores de la parada del Metro Acatitla.

Fallecen dos personas tras accidente vial en Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa

Los informes iniciales detallan que en la colisión se vieron comprometidos tres transportes: un coche de uso personal, una unidad de transporte público tipo taxi y un vehículo de carga pesada.

El impacto entre estos automotores fue de tal magnitud que los restos de las carrocerías terminaron distribuidos por toda la superficie de rodamiento. Debido a la gravedad de los daños y a la presencia de escombros, las autoridades se vieron en la necesidad de inhabilitar el paso por el carril lateral, lo que derivó en importantes nudos viales para quienes transitaban por la zona.

Tráiler provoca fatal choque en Calzada Zaragoza; hay dos mu3rtos en CDMX



🚨💥 Tragedia en CDMX: un tráiler chocó contra dos autos en Calzada Zaragoza, a la altura de la unidad habitacional Ermita Iztapalapa.



El saldo es de dos personas mu3rtas. Servicios de emergencia laboran… pic.twitter.com/kkGaI4tcFm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 11, 2026

Conductor de tráiler intentó huir tras el choque

Tras el choque, el operador de la pesada unidad intentó huir de la escena, pero fue interceptado por elementos de seguridad cuadras más adelante y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En el sitio del accidente, dos personas perdieron la vida y sus cuerpos quedaron sobre la calle antes de ser trasladados por los servicios periciales.

🔴 #IMPORTANTE | Guillermo Chavarría nos tiene todos los detalles de un fuerte percance vial registrado en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la Santa Martha Acatitla, #CDMX ⚠️



🚛 Un tráiler habría impactado a dos vehículos particulares, dejando un saldo preliminar de… pic.twitter.com/C5PrAi1oTN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 11, 2026

Los indicios encontrados en el área sugieren que las víctimas se dedicaban al comercio, debido a que quedaron esparcidos diversos productos como frutas, verduras y una báscula entre los escombros de los automóviles. Peritos de la Fiscalía trabajan actualmente en el lugar para recolectar las evidencias necesarias y realizar el peritaje correspondiente.

Debido a las labores de emergencia y la recolección de pruebas, la lateral de Ignacio Zaragoza permanece clausurada en su totalidad. Las autoridades han acordonado el perímetro con cintas de seguridad para impedir el paso y permitir que se analicen las causas exactas de este lamentable evento. El flujo vehicular se encuentra severamente afectado en la zona mientras concluyen las tareas de limpieza y el retiro de las unidades siniestradas.

