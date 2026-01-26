Barberos latinos salvan la vida a hombre que moría congelado por presunta sobredosis en plena nevada en EU (VIDEO)

En medio de las brutales tormentas invernales que azotan a Estados Unidos , un acto de humanidad ha conmovido a las redes sociales. Un video viral captó el momento exacto en que un grupo de barberos latinos decide no ser indiferente y salvar la vida de un hombre que, presuntamente, bajo los efectos de una sobredosis, se encontraba "congelado" y al borde de la muerte en la vía pública.

Las imágenes son dramáticas. Mientras la nieve cae sin cesar y las temperaturas descienden a niveles peligrosos, los barberos observan desde su local a un sujeto que permanece inmóvil, en un estado que ellos mismos describen como "zombi".

"Mire con este pedazo de frío... nosotros aquí no aguantamos y estamos adentro", narra uno de los barberos, visiblemente preocupado por el estado del hombre a la intemperie.

#EU | La actividad económica permanece paralizada en #Dallas, Texas, tras la llegada de una masa de aire ártico que mantiene calles congeladas y temperaturas extremas.



¿Qué es el narcan? Barberos lo utilizan para salvar la vida de un hombre

La situación se tornó crítica cuando el sujeto colapsó en la nieve. Aunque llamaron al 911, la respuesta telefónica fue frustrante: "Ya llamamos a la policía y dice que lo dejemos aquí, que no lo podemos levantar... que no lo toquemos". Pero al ver que el hombre apenas respiraba, uno de los barberos salió al frío con una herramienta vital: Narcan.

El video muestra cómo le aplican naloxona—Narcan—por la nariz, un aerosol nasal de emergencia diseñado para bloquear rápidamente los efectos de los opioides y revertir una sobredosis en cuestión de minutos. Mientras esperaban la reacción, las palabras del barbero resuenan como un mantra de esperanza: "Wake up, buddy. Come on... You okay?" (Despierta, amigo. Vamos... ¿estás bien?).

Finalmente, el hombre reacciona, escapando de una muerte segura por hipotermia y paro respiratorio.

Este rescate ocurre en un momento crítico para Estados Unidos. En las últimas semanas, gran parte del país ha sido golpeada por frentes fríos árticos y tormentas invernales severas que han dejado capas de nieve históricas y temperaturas bajo cero. En estas condiciones, una persona que pierde el conocimiento en la calle tiene una esperanza de vida de apenas unos minutos antes de que la hipotermia cause un fallo orgánico irreversible.

El video ha generado una ola de comentarios positivos, destacando que, sin importar la nacionalidad, la comunidad hispana suele distinguirse por su calidez y disposición a ayudar. Usuarios en redes sociales han señalado: "Una vez más los latinos, sean de la nacionalidad que sean, demuestran la gran empatía como personas auxiliando a un americano".

Mientras otros pasaban de largo o esperaban instrucciones, estos barberos demostraron que la vida humana está por encima de cualquier protocolo, convirtiéndose en héroes anónimos de una tormenta invernal que no da tregua.

