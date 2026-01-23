¡No los cometas! Errores que podrían ponerte en peligro ante la brutal tormenta invernal en EU

Una poderosa tormenta invernal se aproxima con potencial de dejar fuertes nevadas, hielo peligroso, además de cortes de electricidad en una amplia franja de Estados Unidos, desde Texas hasta Washington D. C.

Las autoridades locales advierten que prepararse no solamente se trata de comprar comida, sino de anticipar días de aislamiento, riesgos en casa, además de posibles fallas en comunicaciones. Expertos en manejo de emergencias recuerdan que incluso tormentas moderadas pueden interrumpir servicios básicos durante varios días.

Over 160 million Americans are under winter hazards associated with the impending major winter storm. Disruptive snowfall is likely from the Southern Rockies to the Northeast, including dangerous ice from the ArkLaTex to the southern Mid-Atlantic. Here are the latest Key Messages pic.twitter.com/bmVIT5to7a — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 22, 2026

Tormenta invernal: ¿cómo prepararte para quedarte aislado varios días en EU?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomienda contar con al menos tres días de alimentos y agua, almacenando un galón del vital líquido por persona por día.; también es clave incluir fórmula para bebés, pañales, medicamentos y alimento para mascotas. Mantén teléfonos, baterías externas, linternas y radios cargados. Una radio de batería o de manivela puede ser vital a la hora de que falla el internet o la señal celular.

During events like the major winter storm this week, we often get questions about where FEMA is and how we are responding. Right now, we are closely coordinating with federal, state, and local authorities to monitor potential impacts. — FEMA (@fema) January 23, 2026

¿Qué pasa con el refrigerador durante un apagón?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que un refrigerador cerrado conserva alimentos seguros unas cuatro horas sin electricidad. Un congelador lleno mantiene la temperatura hasta 48 horas (24 si está medio lleno); por ello, es que debed priorizar alimentos no perecederos que no requieran cocción.

Winter Storm Fern is expected to impact millions of Americans, with the potential to cause major power outages. ​​Here's what you can do now to keep your food safe! Questions? Contact USDA's Meat & Poultry Hotline:



📲1-888-674-6854

📨mphotline@usda.gov

🔗https://t.co/i4vMVN3O7M pic.twitter.com/8OEjDaOa1B — USDA Food Safety & Inspection Service (@USDAFoodSafety) January 21, 2026

¿Cómo evitar que se revienten las tuberías?

El frío extremo puede congelar el agua en las tuberías, provocando rupturas costosas, por eso es que especialistas recomiendan abrir puertas de gabinetes bajo fregaderos para que circule aire “cálido”. Además, en temperaturas bajo cero, deberías dejar los grifos goteando lentamente. En la parte de afuera, desconecta mangueras exteriores y cubre grifos para reducir el riesgo de daños.

Cuidado con la calefacción: el peligro invisible

Las autoridades advierten que nunca debes usar parrillas, estufas de campamento ni generadores dentro de casa, esto debido a que el monóxido de carbono es inodoro y puede ser mortal. Si no hay electricidad, usa capas de ropa, mantas y cierra habitaciones para conservar el calor.

¿Y si falla la comunicación durante una tormenta invernal?

Las tormentas de hielo pueden afectar la señal celular, por lo que deberás establecer un plan familiar de comunicación y procurar la comunicación con vecinos mayores o personas con discapacidad.

Winter storms can make travel dangerous & leave people stranded. If you can, avoid travel during snow. If you must go, check local road conditions before leaving & make sure you’re #WinterReady with a fully stocked car emergency kit.



See what to include: https://t.co/LTrOk2p5gL pic.twitter.com/un0pFYfipv — Readygov (@Readygov) January 23, 2026

Prepara también tu vehículo ante una tormenta invernal

Llena el tanque de gasolina, guarda mantas, ropa extra y cargadores. Estaciona lejos de árboles o cables.

Cabe decir que las tormentas invernales no solo son un fenómeno meteorológico, sino una prueba de preparación; ¿tu hogar está listo para resistir varios días sin servicios básicos?

