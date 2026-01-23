Logo Inklusion Sitio accesible
¡No los cometas! Errores que podrían ponerte en peligro ante la brutal tormenta invernal en EU

Alerta en prácticamente la mitad de Estados Unidos ante la inminente llegada de una poderosa tormenta invernal que podría resultar histórica.

Errores que pueden ponerte en peligro en una tormenta invernal como la que se avecina en EU
Se acerca una tormenta invernal histórica: errores que podrían ponerte en peligro|Mike Segar
Escrito por:  Arturo Engels

Una poderosa tormenta invernal se aproxima con potencial de dejar fuertes nevadas, hielo peligroso, además de cortes de electricidad en una amplia franja de Estados Unidos, desde Texas hasta Washington D. C.

Las autoridades locales advierten que prepararse no solamente se trata de comprar comida, sino de anticipar días de aislamiento, riesgos en casa, además de posibles fallas en comunicaciones. Expertos en manejo de emergencias recuerdan que incluso tormentas moderadas pueden interrumpir servicios básicos durante varios días.

Tormenta invernal: ¿cómo prepararte para quedarte aislado varios días en EU?

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomienda contar con al menos tres días de alimentos y agua, almacenando un galón del vital líquido por persona por día.; también es clave incluir fórmula para bebés, pañales, medicamentos y alimento para mascotas. Mantén teléfonos, baterías externas, linternas y radios cargados. Una radio de batería o de manivela puede ser vital a la hora de que falla el internet o la señal celular.

¿Qué pasa con el refrigerador durante un apagón?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que un refrigerador cerrado conserva alimentos seguros unas cuatro horas sin electricidad. Un congelador lleno mantiene la temperatura hasta 48 horas (24 si está medio lleno); por ello, es que debed priorizar alimentos no perecederos que no requieran cocción.

¿Cómo evitar que se revienten las tuberías?

El frío extremo puede congelar el agua en las tuberías, provocando rupturas costosas, por eso es que especialistas recomiendan abrir puertas de gabinetes bajo fregaderos para que circule aire “cálido”. Además, en temperaturas bajo cero, deberías dejar los grifos goteando lentamente. En la parte de afuera, desconecta mangueras exteriores y cubre grifos para reducir el riesgo de daños.

Cuidado con la calefacción: el peligro invisible

Las autoridades advierten que nunca debes usar parrillas, estufas de campamento ni generadores dentro de casa, esto debido a que el monóxido de carbono es inodoro y puede ser mortal. Si no hay electricidad, usa capas de ropa, mantas y cierra habitaciones para conservar el calor.

¿Y si falla la comunicación durante una tormenta invernal?

Las tormentas de hielo pueden afectar la señal celular, por lo que deberás establecer un plan familiar de comunicación y procurar la comunicación con vecinos mayores o personas con discapacidad.

Prepara también tu vehículo ante una tormenta invernal

Llena el tanque de gasolina, guarda mantas, ropa extra y cargadores. Estaciona lejos de árboles o cables.

Cabe decir que las tormentas invernales no solo son un fenómeno meteorológico, sino una prueba de preparación; ¿tu hogar está listo para resistir varios días sin servicios básicos?

