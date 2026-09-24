VIDEO | Niño arriesga su vida en asalto para defender a su mamá en Zumpango cuando iban a la escuela

Un niño puso en riesgo siu vida al encarar a dos hombres en un asalto en calles del municipio de Zumpango, Estado de México, cuando estaba con su mamá; sin embargo, no hay detenidos por estos hechos.

Este hecho fue grabado por una cámara de seguridad en el Barrio Santiago, cuando al parecer se dirigían a la escuela, pero dos ladrones se les acercaron y a ella la lastimaron hasta dejarla en el piso.

Video de asalto a mamá con su hijo en Zumpango

La mamá y el niño iban caminando cuando dos sujetos vestidos con prendas blancas y el rostro cubierto con gorras, se acercaron a ellos.

Uno de los ladrones avanzó hasta la mamá para arrebatarle su celular, sin importarle que su hijo estuviera frente a ella.

La mujer, durante el robo, cayó sobre la banqueta y en ese momento su hijo lo encaró intentando ahuyentarlo con lo que parece ser un aro.

A pesar de ello, el ladrón jaló a la mujer y la arrastró, momento en que el cómplice del robo se acercó al ver que la víctima ponía resistencia.

Tras el atraco, los dos ladrones lograron escapar dejando al niño junto a su madre, quien quedó en el piso luego del forcejeo por no dejar que la asaltaran.

‼️NIÑO INTENTÓ DEFENDER A SU MAMÁ DE VIOLENTO ASALTO #ZUMPANGO‼️



🚨un niño de primaria intentó defender a su mamá cuando era despojada de manera violenta de sus pertenencias a manos de dos delincuentes que la arrastraron y amenazaron presuntamente con un arma de juguete.… pic.twitter.com/CoO2mJLQ0S — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 23, 2026

Buscan a ladrones que asaltaron a mamá en Zumpango

Aunque el niño, como pudo, intentó enfrentar a los delincuentes, estos lograron tirar a su mamá al piso. En el lugar de los hechos no hubo patrulla alguna cerca que pudiera haber ayudado en ese momento a las víctimas, quienes esruvieron en riesgo de que los delincunetes tal vez los hubieran lastimado con un arma.

Finalmente, los delincuentes lograron quitarle el teléfono y huyeron. El video de los hechos comenzó a circular en redes sociales y hasta el momento los ladrones siguen libres.

Por estos hechos se inició una denuncia correspondiente, por lo que ahora la policía busca a ambos sujetos, quienes no han sido identificados o relacionados con alguna banda delictiva dedicada al robo.

