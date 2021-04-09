VIDEO: Niño entra a librería y pide un lápiz para poder estudiar

La historia de un niño y del propietario de una papelería en Argentina conmovió a usuarios de redes sociales por la solidaridad del hombre para que el menor siguiera estudiando.

El propietario de la papelería, que en sudamérica se le llama librería, contó a medios locales que era común que a su negocio, ubicado en Mendoza, entraran personas a vender cosas o pedir algo de dinero o comida, pero fue sorprendido por un niño que ingresó para pedirle un lápiz y goma para poder estudiar.

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“Entró el chico, me pregunta si tenía unos útiles para darle porque no tenía para comprarlos para ir al colegio…. (pidió) cuadernos, colores, lápiz, goma, sacapuntas, regla, luego le di una cartuchera”, contó en diversas entrevistas.

El gesto fue atestiguado por un cliente de la librería llamada DINO, quien no quiso dejar pasar la oportunidad y compartió la historia a través de redes sociales, donde el suceso se viralizó.

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“El dueño de librería DINO dejó entrar en su local un niño que pedía útiles para poder ir a la escuela, a lo que el señor dueño de dicho local salió proyectado camino a las estanterías y llenó una bolsa al son de la pregunta ¿qué más necesitas?", contó en su perfil de Facebook.

Este gesto le pareció al cliente digno de admirarse y recomendó ampliamente el lugar.

Hechos que trascienden. Por casualidad del tiempo presencié está mañana un hecho que alienta a seguir empujando para el... Publicado por Pablo Peñaloza en Jueves, 25 de marzo de 2021

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En las cámaras de seguridad de la librería DINO se observa al menor cubierto con una mochila, que se asoma por la puerta para hablar con el dueño, quien de inmediato sale y es seguido por el niño, cuya identidad permanece desconocida.

Tras llenarle la bolsa con lápiz, goma y demás útiles escolares, el niño sale de la librería. El dueño aseguró que su gesto lo hizo de manera desinteresada, para que el menor continúe estudiando y jamás pensó que se volvería viral.

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