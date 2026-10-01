VIDEO|Don Goyo no duerme: Popocatépetl sorprende con gran actividad durante la madrugada; estado del volcán
El volcán Popocatépetl registró una intensa actividad en las primeras horas de este jueves, impactando a miles de mexicanos tras un video difundido en redes sociales.
'Don Goyo' sorprende a México. En las primeras horas de este 1 de octubre 2026, el volcán Popocatépetl registró una intensa actividad caracterizada por emisiones continuas de gases y vapor de agua. El momento quedó capturado en un video compartido en redes sociales.
En caso de emisión de ceniza, esta podría dirigirse al suroeste y sureste de México.
Impresionante video de la actividad del Popocatépetl este jueves
El video de la actividad del volcán Popocatépetl fue capturado por Webcams de México a través de la cámaras de monitoreo; la grabación sorprendió a millones de mexicanos en redes sociales.
Las imágenes muestran cómo gruesas columnas de vapor de agua y gases volcánicos salen a la superficie de forma constante sobre el volcán, elevándose hacia el cielo oscuro de la madrugada, mientras la fumarola es desplazada por las corrientes de aire.
🌋 Impresionante actividad del #volcán #Popocatépetl esta madrugada, con emisión de gases y vapor de agua.— Webcams de México (@webcamsdemexico) October 1, 2026
En caso de emisión de ceniza, ésta podría dirigirse al suroeste y sureste, sobre regiones de #Puebla, #EdoMex, #Morelos y #Guerrero.
Gracias #CENAPRED #timelapse… pic.twitter.com/sU38xDPOn0
¿En qué fase está el Semáforo de Alerta del Popocatépetl hoy?
El Volcán Popocatépetl se encuentra en "Amarillo Fase 2", manteniendo una actividad baja y estable, según el informe de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
El Semáforo de Alerta Volcánica en "Amarillo Fase 2" significa que el Popocatépetl muestra un incremento de actividad; sin embargo, no requiere una evacuación inmediata
¿Hacia dónde se dirige la ceniza del Popocatépetl hoy?
En caso de emisión de ceniza por el Popocatépetl, esta podría dirigirse al suroeste y sureste de México, afectando las siguientes regiones: Puebla, Estado de México (Edomex), Morelos y Guerrero.
Mañana fresca. Por la tarde se prevé ambiente cálido a caluroso, incremento de nublados y #lluvias fuertes a muy fuertes con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 1, 2026
🌡Temperatura máxima: 24 °C
🌡Temperatura mínima: 16 °C
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/iJlyOU2LJX
¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?
En caso de la caída de ceniza en algunas zonas de la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero, te compartimos algunas recomendaciones clave para protegerte.
- Uso de cubrebocas: Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas al salir a la calle.
- Protección ocular: Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para prevenir irritaciones en los ojos.
- Cuidado de agua y alimentos: Tapar depósitos de agua, tinacos y cisternas para evitar que se contaminen.
- Mascotas a salvo: Mantener a los animales de compañía al interior de la casa junto con sus platos de agua y comida.
- Ventilación: Cerrar puertas y ventanas, y colocar trapos húmedos en las rendijas si es necesario.