VIDEO|Don Goyo no duerme: Popocatépetl sorprende con gran actividad durante la madrugada; estado del volcán

'Don Goyo' sorprende a México. En las primeras horas de este 1 de octubre 2026, el volcán Popocatépetl registró una intensa actividad caracterizada por emisiones continuas de gases y vapor de agua. El momento quedó capturado en un video compartido en redes sociales.

En caso de emisión de ceniza, esta podría dirigirse al suroeste y sureste de México.

Impresionante video de la actividad del Popocatépetl este jueves

El video de la actividad del volcán Popocatépetl fue capturado por Webcams de México a través de la cámaras de monitoreo; la grabación sorprendió a millones de mexicanos en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo gruesas columnas de vapor de agua y gases volcánicos salen a la superficie de forma constante sobre el volcán, elevándose hacia el cielo oscuro de la madrugada, mientras la fumarola es desplazada por las corrientes de aire.

🌋 Impresionante actividad del #volcán #Popocatépetl esta madrugada, con emisión de gases y vapor de agua.



En caso de emisión de ceniza, ésta podría dirigirse al suroeste y sureste, sobre regiones de #Puebla, #EdoMex, #Morelos y #Guerrero.



Gracias #CENAPRED #timelapse… pic.twitter.com/sU38xDPOn0 — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 1, 2026

¿En qué fase está el Semáforo de Alerta del Popocatépetl hoy?

El Volcán Popocatépetl se encuentra en "Amarillo Fase 2", manteniendo una actividad baja y estable, según el informe de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

El Semáforo de Alerta Volcánica en "Amarillo Fase 2" significa que el Popocatépetl muestra un incremento de actividad; sin embargo, no requiere una evacuación inmediata

¿Hacia dónde se dirige la ceniza del Popocatépetl hoy?

En caso de emisión de ceniza por el Popocatépetl, esta podría dirigirse al suroeste y sureste de México, afectando las siguientes regiones: Puebla, Estado de México (Edomex), Morelos y Guerrero.

Mañana fresca. Por la tarde se prevé ambiente cálido a caluroso, incremento de nublados y #lluvias fuertes a muy fuertes con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡Temperatura máxima: 24 °C

🌡Temperatura mínima: 16 °C



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/iJlyOU2LJX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 1, 2026

¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?

En caso de la caída de ceniza en algunas zonas de la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero, te compartimos algunas recomendaciones clave para protegerte.

