Combi choca y vuelca en Huauchinango, Puebla; hay 5 heridos (VIDEO)

Una combi del transporte público protagonizó un choque y después volcó en calles del centro de Huauchinango, en el estado de Puebla.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles 22 de octubre de 2026. Testigos del siniestro indicaron que el conductor del transporte público viajaba a alta velocidad y hasta utilizaba el teléfono celular cuando impactó su unidad contra un automóvil particular detenido en la entrada a un taller mecánico.

Pasajeros graban en VIDEO el momento tras el vuelco de la combi en Huauchinango

Uno de los pasajeros de la combi grabó el instante posterior al siniestro. En las imágenes compartidas es posible ver que la unidad está con un costado hacia el suelo, mientras dos mujeres se mueven y un hombre se queja de un dolor en una pierna.

“Acabamos de chocar, por favor, ¿puedes mandar una ambulancia? Hay personas heridas”, menciona una mujer en el video.

Vuelca unidad de transporte público en el centro de Huauchinango, en la Sierra Norte de #Puebla, hay varias personas lesionadas.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/4Rv1sdulOb — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 22, 2026

¿Qué se sabe de los lesionados por el choque en Huauchinango?

Al menos cinco personas resultaron lesionadas. Las autoridades del municipio indicaron que todas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la zona para su atención médica.

El chofer de la combi salió por la puerta del copiloto y se dio a la fuga.