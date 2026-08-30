Se hunde ferry con 270 personas en las costas del norte de Chipre: Reportan muertos | VIDEO

Cientos de pasajeros vivieron momentos de angustia, esto luego de que su ferry sufriera un percance en las costas del norte de Chipre. La embarcación se volteó en medio del mar por las malas condiciones del clima, dejando un saldo de varias personas fallecidas y de desaparecidos.

Esto se sabe de lo que pasó en el país europeo.

🚨 BREAKING: Passenger ferry sinking off the coast of Northern Cyprus



There are 279 people on board. Turkish media report that some passengers have been injured.



People are awaiting rescue on the overturned ferry, which was heading to the Turkish port of Taşucu 🇹🇷



Coast guard… pic.twitter.com/XwgpXiga9q — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026

Ferri de pasajeros se voltea en Chipre

El accidente sucedió cuando la embarcación de pasajeros Filo Jet navegaba desde la ciudad de Girne con destino al puerto de Taşucu, en el sur de Turquía.

A pocos kilómetros de haber salido de la orilla, el barco comenzó a meter agua y terminó ladeándose en medio del mar.

Rescatan a personas del mar en Chipre

A bordo del ferry viajaban 259 pasajeros y 8 integrantes de la tripulación. Tras la volcadura, decenas de personas tuvieron que ponerse chalecos salvavidas y escalar a un lado de la estructura mientras llegaba la ayuda.

Lanchas de la guardia costera y helicópteros lograron poner a salvo a más de 230 sobrevivientes.

🇨🇾 | URGENTE: Un ferry de pasajeros se ha volcado al norte de Chipre poco después de partir hacia Turquía.



280 personas estaban a bordo. Una masiva operación de rescate está en marcha, con muchas personas en el agua. pic.twitter.com/oJZKt6kP6I — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 30, 2026

¿Cuántas víctimas hay en Chipre por el naufragio?

Las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de al menos 7 personas tras el naufragio, mientras que los rescatistas mantienen las labores de búsqueda en la zona para dar con el paradero de más de 20 pasajeros que siguen desaparecidos en el mar.

¿Qué pasó con el ferri en Chipre?

El primer ministro del territorio del norte de Chipre calificó el hecho como una de las mayores tragedias marítimas registradas en la zona.

Explicó que las malas condiciones meteorológicas provocaron el accidente, al tiempo que confirmó la detención del capitán y siete miembros de la tripulación para iniciar las investigaciones correspondientes.

Despliegan helicópteros y barcos de auxilio

En las labores de rescate participaron cuatro embarcaciones de la guardia costera, un barco de pasajeros comercial y dos helicópteros que sobrevolaron el área del naufragio.

En el puerto se instaló un operativo especial con filas de ambulancias para trasladar a los sobrevivientes hacia los hospitales más cercanos.

Se espera que en las últimas horas se vuelva a actualizar la cifra de personas que sufrieron este percance.