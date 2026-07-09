Arriesgaron su vida por Venezuela: Soldados mexicanos que se convirtieron en héroes tras los terremotos
Decenas de soldados mexicanos viajaron a Venezuela para ayudar en las labores de rescate tras los dos terremotos.
Luego de trabajar por dos semanas en el rescate de las víctimas de los terremotos en Venezuela, este miércoles 8 de julio regresaron a nuestro país los soldados mexicanos que viajaron hasta el país sudamericano.
Los cuerpos de emergencia arriesgaron su vida para apoyar a nuestros hermanos venezolanos, como Eleuterio, quien cuando era apenas un niño en su natal Oaxaca, soñó con ser un gran médico y lo demostró, salvando la vida de un soldado venezolano.
En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se informó que regresaron a territorio nacional en un vuelo comercial procedente de Venezuela elementos de la Cruz Roja, Bomberos, escuadrón de Topos, brigadistas de Rescate y Protección Civil.
"Un total de 149 pasajeros y 14 binomios caninos integraron este viaje después de concluir con su misión humanitaria y lograr la recuperación de personas que quedaron atrapadas en los escombros".
El contingente mexicano estuvo integrado por 264 militares y personal especializado, quienes lograron rescatar con vida a dos personas que permanecían atrapadas entre los restos de construcciones colapsadas, recuperaron 80 cuerpos, realizaron un total de 988 consultas médicas y llevaron 13.1 toneladas de medicamentos y 71.2 toneladas de insumos.
Venezuela condecora a rescatistas mexicanos
Este miércoles 8 de julio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a integrantes del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea tras su ayuda en las labores de salvamento.
La mandataria de Venezuela entregó la medalla Héroes de Venezuela a los elementos que viajaron desde nuestro país y que rescataron con éxito a dos personas de entre los escombros.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló una inusual colaboración con México, pues fueron entregados tres perros para recibir entrenamiento especializado en búsqueda y rescate.
Dos de los canes regresarán a Venezuela para apoyar en futuras emergencias naturales, mientras que uno de los cachorros se quedará en territorio mexicano.
Aumenta cifra de muertos en Venezuela
Este miércoles 8 de julio se elevó a 3 mil 811 la cifra de personas fallecidas por los dos terremotos llegaron a Venezuela.
Además, el conteo de heridos asciende a 17 mil venezolanos y hay 18 mil personas que se quedaron sin hogar.