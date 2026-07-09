Arriesgaron su vida por Venezuela: Soldados mexicanos que se convirtieron en héroes tras los terremotos

Luego de trabajar por dos semanas en el rescate de las víctimas de los terremotos en Venezuela, este miércoles 8 de julio regresaron a nuestro país los soldados mexicanos que viajaron hasta el país sudamericano.

Los cuerpos de emergencia arriesgaron su vida para apoyar a nuestros hermanos venezolanos, como Eleuterio, quien cuando era apenas un niño en su natal Oaxaca, soñó con ser un gran médico y lo demostró, salvando la vida de un soldado venezolano.

En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se informó que regresaron a territorio nacional en un vuelo comercial procedente de Venezuela elementos de la Cruz Roja, Bomberos, escuadrón de Topos, brigadistas de Rescate y Protección Civil.

"Un total de 149 pasajeros y 14 binomios caninos integraron este viaje después de concluir con su misión humanitaria y lograr la recuperación de personas que quedaron atrapadas en los escombros".

El contingente mexicano estuvo integrado por 264 militares y personal especializado, quienes lograron rescatar con vida a dos personas que permanecían atrapadas entre los restos de construcciones colapsadas, recuperaron 80 cuerpos, realizaron un total de 988 consultas médicas y llevaron 13.1 toneladas de medicamentos y 71.2 toneladas de insumos.

Venezuela condecora a rescatistas mexicanos

Este miércoles 8 de julio, la presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, condecoró a integrantes del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea tras su ayuda en las labores de salvamento.

La mandataria de Venezuela entregó la medalla Héroes de Venezuela a los elementos que viajaron desde nuestro país y que rescataron con éxito a dos personas de entre los escombros.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló una inusual colaboración con México, pues fueron entregados tres perros para recibir entrenamiento especializado en búsqueda y rescate.

Dos de los canes regresarán a Venezuela para apoyar en futuras emergencias naturales, mientras que uno de los cachorros se quedará en territorio mexicano.

Aumenta cifra de muertos en Venezuela

Este miércoles 8 de julio se elevó a 3 mil 811 la cifra de personas fallecidas por los dos terremotos llegaron a Venezuela.

Además, el conteo de heridos asciende a 17 mil venezolanos y hay 18 mil personas que se quedaron sin hogar.