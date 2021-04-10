VIDEO: sismo de magnitud 5.9 deja al menos 7 muertos en Indonesia

Un sismo de magnitud 5.9 sacudió este sábado a Indonesia, acabando con la vida de siete personas, hiriendo gravemente a dos y dañando cientos de edificios en varias ciudades, informó la agencia de mitigación de desastres del país, BNPB.

El movimiento telúrico se sintió en Java Oriental, hogar de 40.7 millones de personas, y en provincias cercanas como la turística isla de Bali, informaron medios locales citados por Reuters.

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Diez personas resultaron con heridas leves, mientras que un número no especificado de personas en varias aldeas fueron trasladadas a centros de evacuación debido a que algunas casas resultaron destruidas por el sismo.

Más de 300 casas y decenas de otros edificios, incluidas escuelas, hospitales, oficinas gubernamentales y lugares de culto, resultaron dañados. Las cifras podrían cambiar a medida que las autoridades recopilen más información sobre las víctimas y los daños.

|Crédito: Reuters

Daños del sismo se dan a conocer en redes sociales

Las imágenes que ya circulan en las redes sociales muestran casas dañadas, las cuales se ubican en pueblos cercanos a la costa sur de Java Oriental, el área más cercana al epicentro del terremoto.

El sismo se produjo en el Océano Índico, a 91 kilómetros de la costa sur de Java Oriental. Tuvo una magnitud de 5.9 y una profundidad de 96 kilómetros, según el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo, que redujo la magnitud del temblor desde un 6.8 inicial.

En los videos compartidos por usuarios de las redes sociales se ve a personas que salen corriendo de un centro comercial en la ciudad de Malang, mientras los productos de los estantes comienzan a caer en medio del fuerte temblor.

“Sentí el terremoto dos veces, la primera durante dos segundos y luego se detuvo, pero luego volvió a temblar durante cinco segundos”, dijo a Reuters por teléfono Edo Afizal, recepcionista de un hotel en Blitar.

#Indonesia #EastJava #UpDate: #Java, A strong earthquake killed at least seven people and damaged buildings on Indonesia’s main island of Java and shook the tourist hotspot of Bali without prompting tsunami warnings

magnitude 6 / 6.7

#Earthquake #BreakingNews

📹@alex_le_bars pic.twitter.com/t9PqdZKDxj — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) April 10, 2021

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