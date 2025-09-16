Quieren evitar que se haga más grande. Dentro de un enorme socavón en Iztapalapa que se abrió en la colonia Renovación, ya fueron colocadas barreras de metal y sacos de grava.

La idea es impedir que las paredes se deslaven y se siga extendiendo el agujero de 16 metros de largo, 8 de ancho y 8 de profundidad.

Alfonso González, director de Servicios Urbanos en Iztapalapa, comentó que “el riesgo siempre va a existir, pero no tenemos riesgo alto, a menos que nos llegara nuevamente una lluvia extraordinaria” y “afortunadamente no tenemos esas previsiones y los apuntalamientos van bien”.

Después de estabilizar el interior del socavón, el plan es reparar el tramo de 10 metros de tubería donde se registró la fuga. Pues la gran cantidad de agua erosionó el subsuelo, provocando que el sábado pasado se abriera la tierra y se tragara un camión de refrescos.

Este martes, topógrafos y otros especialistas realizaron estudios para determinar si hubo más hundimientos y si las casas cercanas sufrieron alguna inclinación que pueda provocar su desplome. Hasta el momento, cuatro viviendas han sido desalojadas de manera preventiva.

“Decidimos desalojar 3 viviendas de la acera poniente y una de la acera oriente de manera preventiva. Ya confinamos, ya acordonamos la zona para que no pase gente y no corra ningún riesgo”, Alfonso González, director de Servicios Urbanos Iztapalapa

La espera será larga, pues las autoridades estiman que los trabajos para reparar la tubería y sellar el socavón podrían prolongarse un mes.

Mientras que al norte de la Ciudad de México, un camión recolector de basura que circulaba por la calle 414-A de la colonia San Juan de Aragón, en la Alcaldía Gustavo A Madero, cayó de sus llantas traseras a un socavón.

Después de varios intentos por sacarlo, trabajadores decidieron llamar a los equipos de emergencia. Bomberos acudieron para prestar el auxilio, quienes indicaron que se requería de una grúa grande para sacar el pesado camión del hundimiento. Vecinos de la zona señalaron que varias calles de la colonia se encuentran en la misma situación.