VIDEO: Camión de carga cae en enorme socavón en Iztapalapa

Bomberos de la CDMX ya laboran en Calle 4 y Avenida 5, de la colonia Renovación, en Iztapalapa, para sacar del socavón al camión de refrescos que cayó.

El socavón de Iztapalapa mide aproximadamente ocho metros de profundidad. |Saúl Díaz/FIA
Escrito por: Emma Blancas

Con información de: Saúl Díaz

Un camión de carga cayó en un socavón que se abrió en el cruce de Calle 4 y la esquina Avenida 5, en la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX). Hasta el momento no se reportan lesionados.

En videos tomados por vecinos y servicios de emergencias captaron el momento en el que hoyo, se abrió aún más y el camión cayó al fondo.

El socavón, de acuerdo con reportes preliminares es de aproximadamente ocho metros de profundidad, siete de ancho y 15 metros de largo.

Al sitio acudió personal de Servicios Urbanos, quien señaló que bajo el hundimiento pasa un colector, por lo que se solicitó el apoyo a la SEGIAGUA.

También llegó personal de la alcaldía Iztapalapa para apoyar en las labores que permitan sacar al camión pertenecientes a una empresa refresquera.

Socavón en Iztapalapa se generó por red de drenaje

La alcaldía Iztapalapa informó que el peso del camión terminó por sumirlo en el socavón y los primeros reportes indican que es la “red de drenaje la que se colapsó" y se espera que una grúa tipo pluma que se encargará de sacarlo.

Información en proceso...

