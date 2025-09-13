VIDEO: Camión de carga cae en enorme socavón en Iztapalapa
Bomberos de la CDMX ya laboran en Calle 4 y Avenida 5, de la colonia Renovación, en Iztapalapa, para sacar del socavón al camión de refrescos que cayó.
Un camión de carga cayó en un socavón que se abrió en el cruce de Calle 4 y la esquina Avenida 5, en la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX). Hasta el momento no se reportan lesionados.
En videos tomados por vecinos y servicios de emergencias captaron el momento en el que hoyo, se abrió aún más y el camión cayó al fondo.
#AlertaVialFIA | Calle 4 esq. Avenida 5, colonia Renovación, Iztapalapa.
Socavón de aproximadamente 8 metros de profundidad, 15 metros de largo y 8 metros de profundidad, en el cual cayó un camión repartidor de refrescos. pic.twitter.com/RYDlRYRqww
El socavón, de acuerdo con reportes preliminares es de aproximadamente ocho metros de profundidad, siete de ancho y 15 metros de largo.
Al sitio acudió personal de Servicios Urbanos, quien señaló que bajo el hundimiento pasa un colector, por lo que se solicitó el apoyo a la SEGIAGUA.
También llegó personal de la alcaldía Iztapalapa para apoyar en las labores que permitan sacar al camión pertenecientes a una empresa refresquera.
Socavón en Iztapalapa se generó por red de drenaje
La alcaldía Iztapalapa informó que el peso del camión terminó por sumirlo en el socavón y los primeros reportes indican que es la “red de drenaje la que se colapsó" y se espera que una grúa tipo pluma que se encargará de sacarlo.
