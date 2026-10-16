VIDEO: ¡Héroes en Monterrey! Trabajadores de limpieza salvan a conductor atrapado por la corriente

Un conductor fue rescatado por trabajadores de la empresa Red Ambiental momentos antes de que la corriente de un canal arrastrara su vehículo en el sector norte del municipio de Monterrey, Nuevo León.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Ocaso y el canal, en la colonia Barrio del Prado, donde las intensas precipitaciones generaron un rápido e importante incremento en los niveles de agua.

VIDEO: Trabajadores de limpieza realizan maniobra de auxilio para salvar a automovilista

De acuerdo con grabaciones difundidas en redes sociales, los trabajadores de recolección de basura intervinieron de forma inmediata al percatarse de que el automóvil particular se encontraba atascado y cediendo ante la fuerza del cauce.

¡Héroes sin capa! 👏🏼 Trabajadores de Red Ambiental lograron rescatar a un conductor a punto de ser arrastrado por la corriente del Canal Medular, a la altura del cruce con Ocaso, en Barrio del Prado al norte de Monterrey. Segundos después de ponerlo a salvo, la fuerza del agua se llevó el vehículo. 📹: Alan Rodríguez — INFO7MTY (@info7mty) October 16, 2026

Los recolectores lograron poner a salvo al automovilista en la banqueta y, apenas unos segundos después de concretar el rescate, la corriente terminó por arrastrar el automóvil canal abajo.

Precipitaciones asociadas al frente frío número 2

Este evento se registró en el contexto de las severas condiciones meteorológicas que afectan al norte de México por la interacción del frente frío número 2, su masa de aire polar y la entrada de humedad proveniente de sistemas ciclónicos.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron la importancia de evitar el cruce de vados, ríos y arroyos crecidos durante los episodios de lluvia intensa, debido a los riesgos que representan las avenidas repentinas de agua en la zona metropolitana de Monterrey.

