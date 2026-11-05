VIDEO | Alerta en Naucalpan: ¿Qué se sabe de un supuesto “levantón” a plena luz del día?

La preocupación llegó a vecinos del municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), quienes presenciaron lo que parecía un "levantón" de dos personas a plena luz del día, de acuerdo con una grabación y las autoridades aclararon qué fue lo que pasó.

En redes sociales se dio a conocer este miércoles el video que muestra el momento exacto en que un grupo de hombres, de acuerdo con los primeros reportes que circularon, llevaba contra su voluntad a dos personas para subirlas por la fuerza a un automóvil.

Difunden video de supuesto "levantón" en Naucalpan

Los reportes en redes sociales indicaban que los hechos ocurrieron afuera de la plaza comercial La Cúspide, la cual se ubica en Lomas Verdes Tercera Sección.

En la grabación aparecen varios hombres intentando subir a un automóvil a otras personas, pero en el intento comenzaron a forcejear.

Luego de varios segundos de que se resistieron a ser llevadas, las personas finalmente fueron subidas al vehículo y todo quedó en video.

🚨 ALERTA EN NAUCALPAN: REPORTAN PRESUNTO LEVANTAMIENTO EN PLAZA COMERCIAL ⚠️



Se reporta la presunta privación de la libertad de varias personas en la plaza comercial La Cúspide, ubicada en Naucalpan, Edomex.



Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre lo… pic.twitter.com/tKjzwJSWcf — México Ahora (@AhoraMex) November 5, 2026

¿Qué se sabe del supuesto "levantón" en Naucalpan?

Al darse a conocer esta grabación, las autoridades informaron horas más tarde sobre lo que pasó y precisaron que no se trató de ningún "levantón" como se creía.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que nunca hubo tal "levantón de dos personas" y que los hechos ocurrieron este martes 3 de noviembre en Naucalpan.

Todo sucedió aproximadamente a las 13:30 horas y la fiscalía estatal aseguró que lo que se observa en el video se trató de

un operativo por parte de agentes de la institución ante la presunta comisión de hechos delictivos.

Azteca Noticias confirmó que durante esta acción fueron detenidos dos personas por portación de arma y delitos contra la salud.

La reacción en cómo se desarrollaron los hechos puso en alerta a algunas personas que presenciaron lo que estaba pasando, creyendo que quizás en ese momento era un posible caso de privación ilegal de la libertad de alguien.