VIDEOS: ¿Es nieve? Fuertes lluvias y granizo provocan severas inundaciones en Ecatepec y CDMX

Una vez más, las fuertes lluvias azotaron a varias alcaldías de la CDMX y a una gran parte de la zona metropolitana de la capital del país, siendo Ecatepec uno de los más afectados, pues se reportaron severas inundaciones en varios puntos del municipio.

Por si fuera poco, en algunas zonas de la localidad del Estado de México también cayó granizo, que algunos usuarios de redes sociales compararon con nieve por su gran tamaño.

Inundaciones en Ecatepec por fuertes lluvias

Las fuertes lluvias registradas este sábado 5 de septiembre provocaron severas afectaciones en distintos puntos de municipio de Ecatepec, Estado de México, como las inundaciones que complicaron el tránsito y el acceso a algunas zonas.

#Reportando 🧊 | ¿Granizo o nieve? Así se registró la lluvia en #Ecatepec, #EdoMéx. 🔴



⚠️⛈️ Tal como adelantamos en SASSLA Clima, la fuerza de la tormenta vino acompañada de granizo, acumulando un importante espesor en varios puntos del municipio.



📷: Con sabor a barrio. pic.twitter.com/I1UT2tslCp — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 6, 2026

Como ya es costumbre, una de las áreas afectadas es Plaza Aragón, donde imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran grandes acumulaciones de agua en las inmediaciones del centro comercial, particularmente en los accesos que conectan con la entrada a la estación Ciudad Azteca del Metro CDMX.

La lluvia también generó problemas en el pasillo del Mercado de San Agustín, donde resultaron afectados los puestos ubicados sobre la Calle Sur 24, en el tramo comprendido entre las avenidas Lourdes y San Agustín.

#Reportando 🧊 | Fuerte granizada azotó a #Ecatepec, #EdoMéx. 🔴



⚠️🌊 Tal como adelantamos en SASSLA Clima, una severa #tormenta avanzó sobre el municipio provocando inundaciones que arrastran acumulación de granizo en avenidas principales.



📷: Soy de San Agustín (FB). pic.twitter.com/2noys8HJX0 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 5, 2026

Ante las condiciones meteorológicas, el C5 del Estado de México recomendó a la población extremar precauciones, especialmente a los automovilistas, a quienes pidió conducir con cuidado y disminuir la velocidad al circular por sitios donde haya corrientes de agua.

Lluvias también afectan a la CDMX

En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó también condiciones de lluvia intensa.

La dependencia activó la Alerta Amarilla debido a la intensificación de precipitaciones fuertes y a la posibilidad de caída de granizo en todas las alcaldías.

#Reportando 🧊 | Intensa caída de granizo durante la tormenta en #Ecatepec, #EdoMéx. 🔴



⚠️⛈️ La severidad del granizo fue tal que llegó a activar las alarmas de algunos vehículos.



👇🏻 Así se vivió la tormenta desde Plaza Aragón.



📷: @RobertoCarl pic.twitter.com/AL041mLiA3 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 6, 2026

Las condiciones meteorológicas también tuvieron repercusiones en el transporte público de la capital del país, pues el Metro CDMX informó que se estableció marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, A y B.