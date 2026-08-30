VIDEOS |Graves inundaciones en el Gran Cañón de Arizona dejan más de 20 personas desaparecidas y evacuaciones masivas

Las intensas lluvias registradas en el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, Estados Unidos, provocaron graves inundaciones durante este fin de semana.

Dicho desastre tomó por sopresa a excursionistas y turistas que estaban recorriendo la reserva natural haciendo que ocurrieran evacuaciones de emergencia.

🔴 #AHORA | Al menos 20 personas permanecen desaparecidas tras repentinas inundaciones en el Parque Nacional del Gran Cañón, Arizona, que obligaron a evacuar la zona de Phantom Ranch. pic.twitter.com/JOSI8hWoEV — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 30, 2026

Inundación repentina en el Gran Cañón, Arizona

Este golpe al Parque Nacional del Gran Cañón sucedió luego de las lluvias de la tarde del pasado sábado 29 de agosto.

El incremento en los arroyos sorprendió a las personas que se encontraban en el lugar haciendo camminatas, acampando o simplemente recorriendo el lugar.

Las fuertes corrientes de agua y lodo colapsaron los caminos.

Reportan más de 20 personas desaparecidas en Arizona

Autoridades del parque informaron que al menos 20 personas siguen desaparecidas luego del paso de la riada.

Los equipos de rescate se enfocan en ubicar a excursionistas que estaban en en el corredor de Bright Angel Canyon y las zonas que están cerca, como Phantom Ranch.

¿Qué están haciendo las autoridades para localizar a los desaparecidos?

Personal del Servicio de Parques Nacionales, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, mantiene un despliegue operativo por aire y tierra para sacar a los turistas atrapados.

Las brigadas han evacuado a decenas de campistas mientras revisan el sendero North Kaibab y el tramo llamado "la Caja".

¿Qué partes de Arizona se encuentran cerradas?

Para evitar riesgos más grandes, la administración del parque anunció el cierre indefinido en los puntos más transitados.

Entre los lugares que tienen restricciones al público se encuentran el hospedaje histórico Phantom Ranch, el área de acampar Bright Angel, los puentes Negro y Plata, así como los accesos el curso del Río Colorado.

🚨 ABD’nin Arizona eyaletindeki Grand Canyon Ulusal Parkı’nda ani sel meydana geldi.



En az 20 kişiden haber alınamıyor.



Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.pic.twitter.com/jbGeAISVLA — 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) August 30, 2026

Pronostican más lluvias en Arizona

Las autoridades comentaron que las tormentas van a seguir durante este domingo 30 de agosto y lunes 31 del mismo mes, lo que podría provocar inundaciones y caída de rocas en los cerros.

Por ello, las autoridades pidieron a quienes tenían familiares con reservaciones o planes de senderismo en la zona que se comuniquen inmediatamente para ayudar a modificar la lista de personas rescatadas.