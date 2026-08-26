VIDEOS: Así se vivió el temblor de 5.1 en Santander, Colombia; ¿hubo daños?

Otro susto se llevaron miles de ciudadanos en Colombia luego de que se registrara otro temblor, esta vez en Santander con una magnitud de 5.1 durante la mañana de este miércoles 26 de agosto.

Según medios como Noticias Caracol, el movimiento pudo sentirse en varias zonas del país.

🚨 Sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Santander, Colombia, a dos semanas de los temblores que sacudieron al país 🇨🇴 pic.twitter.com/ndZp22wscV — Irving (@IrvingPineda) August 26, 2026

Sismo de 5.1 sacude el municipio de Los Santos

Según el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano, el temblor fue a las 11:45 de la mañana con una profundidad de 149 kilómetros.

El epicentro del sismo fue exactamente en el municipio de Los Santos, a unos 14 kilómetros de Piedecuesta y a 17 kilómetros de Jordán, en Santander.

Videos muestran cómo se vivió el temblor en Colombia

A los pocos minutos del sismo, en redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a cientos de personas abandonando inmuebles y edificios.

Las imágenes muestran cómo la gente salió por las rutas de evacuación hacia zonas seguras en calles y lugares públicos de varias ciudades tras sentir el movimiento.

Evacúan edificios en el centro de Bucaramanga

En el centro de Bucaramanga, la capital de Santander, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron la evacuación preventiva de varias entidades y establecimientos comerciales.

Los trabajadores se quedaron en las banquetas mientras las brigadas de protección revisaban las estructuras para descarta daños.

¿En dónde se sintió el temblor de Colombia?

El sismo no solo se sintió en el departamento de Santander, sino que también causó alerta en sectores de Bogotá.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital colombiana informó que monitorearon en las 20 localidades de la ciudad, confirmando que hasta el momento no se han recibido reportes de daños o emergencias a la línea 123.

Evalúan daños en Colombia luego de temblor

Las dependencias de gestión del riesgo y organismos de rescate en Colombia siguen con las revisiones en municipios cercanos a Los Santos para evaluar si existieron afectaciones en viviendas o carreteras.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales tras el movimiento.

Esto sucede luego de que un temblor de magnitud 7.4 se registrara Chocó, Colombia, el pasado lunes 10 de agosto.