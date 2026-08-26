VIDEOS: Así se vivió el temblor de 5.1 en Santander, Colombia; ¿hubo daños?
Este miércoles 26 de agosto se registró otro sismo en Colombia, esta vez de magnitud 5.1 y con epicentro en Santander; ¿cómo se vivió el temblor y qué daños se reportaron hasta ahora?
Otro susto se llevaron miles de ciudadanos en Colombia luego de que se registrara otro temblor, esta vez en Santander con una magnitud de 5.1 durante la mañana de este miércoles 26 de agosto.
Según medios como Noticias Caracol, el movimiento pudo sentirse en varias zonas del país.
🚨 Sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Santander, Colombia, a dos semanas de los temblores que sacudieron al país 🇨🇴 pic.twitter.com/ndZp22wscV— Irving (@IrvingPineda) August 26, 2026
Sismo de 5.1 sacude el municipio de Los Santos
Según el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano, el temblor fue a las 11:45 de la mañana con una profundidad de 149 kilómetros.
El epicentro del sismo fue exactamente en el municipio de Los Santos, a unos 14 kilómetros de Piedecuesta y a 17 kilómetros de Jordán, en Santander.
Videos muestran cómo se vivió el temblor en Colombia
A los pocos minutos del sismo, en redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a cientos de personas abandonando inmuebles y edificios.
Las imágenes muestran cómo la gente salió por las rutas de evacuación hacia zonas seguras en calles y lugares públicos de varias ciudades tras sentir el movimiento.
Evacúan edificios en el centro de Bucaramanga
En el centro de Bucaramanga, la capital de Santander, las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron la evacuación preventiva de varias entidades y establecimientos comerciales.
Los trabajadores se quedaron en las banquetas mientras las brigadas de protección revisaban las estructuras para descarta daños.
¿En dónde se sintió el temblor de Colombia?
El sismo no solo se sintió en el departamento de Santander, sino que también causó alerta en sectores de Bogotá.
El Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital colombiana informó que monitorearon en las 20 localidades de la ciudad, confirmando que hasta el momento no se han recibido reportes de daños o emergencias a la línea 123.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-26, 11:45 hora local Magnitud 5.1. Profundidad 149 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/ynZZAgG5hN— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 26, 2026
Evalúan daños en Colombia luego de temblor
Las dependencias de gestión del riesgo y organismos de rescate en Colombia siguen con las revisiones en municipios cercanos a Los Santos para evaluar si existieron afectaciones en viviendas o carreteras.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales tras el movimiento.
Esto sucede luego de que un temblor de magnitud 7.4 se registrara Chocó, Colombia, el pasado lunes 10 de agosto.