“No sabemos si está viva o muerta": Hombre busca a su esposa entre escombros de su departamento tras temblor en Colombia

Andrés Burbano, residente en Cali, Colombia, salió de su departamento a trabajar la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, sin imaginar que un temblor de magnitud 7.4 sacudiría al país y dejaría entre los escombros a su esposa.

A casi 24 horas del fuerte terremoto que ha dejado más de 100 víctimas, los brigadistas y equipos de emergencia siguen laborando para poder encontrar a su pareja de entre los escombros.

Testimonios del temblor en Cali, Colombia: "No sabemos si está viva o muerta"

El edificio de departamentos donde Andrés, su esposa y su hija vivían quedó completamente destruido. Entre los escombros del departamento 302, los rescatistas usan lámparas para alumbrarse y continuar la búsqueda. El hombre narró que tanto él como su hija habían salido temprano de la casa.

“Adentro estaba mi esposa. Mi hija, afortunadamente, había salido temprano. (...) No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta”, declaró Andrés Burbano a la agencia de noticias Reuters.

Añadió que los rescatistas están luchando para abrirse paso entre la estructura desplomada y poder llegar a la zona donde estaría su esposa.

Labores de rescate continúan en las zonas más afectadas de Cali

Cali, en el Valle del Cauca, es una de las zonas más afectadas por el temblor de 7.4 del 10 de agosto de 2026. En dicha ciudad, el saldo es de 95 muertos, 949 heridos, 239 personas atrapadas, 87 personas rescatadas y 180 desaparecidos.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, en la ciudad de Cali hay 57 estructuras colapsadas, 3 vías colapsadas y 109 hospitales inhabilitados.

Cifras oficiales y balance de daños tras el terremoto en Colombia

El mismo reporte contabiliza un total de 181 muertos en todo el país debido al desastre, así como mil 210 lesionados, 6 aeropuertos con operaciones suspendidas en Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, así como 153 estructuras colapsadas.