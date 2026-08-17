Cuando solo quedan los columpios: la lucha por documentos, recuerdos y vida en “Las Lorenas” tras el temblor en Colombia

Al llegar a “Las Lorenas”, en Pereira, en Colombia, lo único que se mantiene en pie tras el temblor son unos columpios. El resto es un paisaje de ruinas: una “ciudad dentro de la ciudad” que el terremoto dejó, en su mayoría, convertida en escombros. En este sector, varias torres residenciales colapsaron o quedaron gravemente dañadas, y cientos de familias perdieron sus viviendas en segundos.

Entre el polvo y el silencio roto por maquinaria y voces de rescate, los vecinos han convertido la tragedia en una cadena de ayuda mutua. Rocío Marcela Carbonel, afectada de “Las Lorenas”, admite a Azteca Noticias que ha tenido momentos de quebranto, pero no deja de apoyar a sus vecinos para rescatar documentos y recuerdos.

“Me metí debajo del comedor y alcancé a ver el cielo”: relatos de supervivencia tras el temblor en Colombia

Entre los escombros de “Las Lorenas” y otros puntos de Pereira, los testimonios de supervivencia se multiplican. Lisette Ríos, sobreviviente del desplome del cuarto piso de su edificio, cuenta que salió con solo dos moretones.

“Me metí debajo de mi comedor; mientras estaba viva, el techo se cayó, todo. Alcancé a ver el cielo. Cuando ya se desplomó el edificio, caí a la calle y quedé en medio de dos placas. Y me dicen los que me rescataron que alzara la mano, y me rescataron entre unos vecinos, Claudia y los que estaban acá”, narró.

Del Multifamiliar Amarillo a la Virgen de Guadalupe: fe y suerte en medio del la tragedia en Colombia

No todos los edificios tuvieron el mismo destino. Los vecinos del Multifamiliar Amarillo, por ejemplo, lograron rescatar sus muebles y enseres, una pequeña victoria en medio de la devastación. Javier Guarín, afectado por el temblor en Colombia, describe la atmósfera que aún domina Pereira: “Pereira está en el suelo; todavía se siente la energía y todavía se siente en el polvo en el aire”.

En medio de la incertidumbre por el futuro, la fe ha tomado un lugar central. En “Las Lorenas”, una imagen de la Virgen de Guadalupe que sobrevivió a la sacudida se ha convertido en símbolo de resistencia.

