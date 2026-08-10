VIDEO: Así se derrumbó parte de la Catedral de Manizales tras el fuerte sismo de 7.4 en Colombia

El Servicio Geológico de Colombia reportó un potente temblor de magnitud 7.4 registrado la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, alrededor de las 07:30, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó.El movimiento telúrico se sintió con gran intensidad en varias regiones del país, siendo la ciudad de Manizales y la zona del Eje Cafetero de las más impactadas.

Entre las primeras afectaciones reportadas destaca la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, la cual sufrió daños estructurales que se captaron en VIDEO.

En redes sociales y medios locales se han difundido imágenes y videos que muestran colapsos de fachadas, grietas en edificios y evacuaciones de emergencia en varios municipios de la región.